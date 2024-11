Wielkie szczęście Przemysława Czarnka. Został dziadkiem: Cudowne uczucie!

Wiele się ostatnio dzieje w życiu Przemysława Czarnka. Były minister edukacji nie tylko ma zaprzątniętą głowę tym, że za chwilę może zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim tym, że jego rodzina się powiększyła. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuczek Aleksander, który imię otrzymał po św. Aleksandrze, jak przyznał w czasie rozmów w Sejmie polityk. - Cudowne uczucie i wielka duma. Jestem szczęśliwy - nie kryje zadowolenia polityk w rozmowie z "Super Expressem". I dodaje: - Rozpoczyna się nowy piękny czas w moim życiu.

Nowa rola Czarnka - został dziadkiem!

Faktycznie, dziecko w rodzinie to wielkie szczęście. Wnuczek Przemysława Czarnka to synek córki polityka Julii, która w zeszłym roku wzięła ślub. Teraz przed politykiem PiS nie tylko cudowny czas, ale też czas pełen wzruszeń i pracy... wszak małe dziecko potrzebuje uwagi, a dziadek na pewno będzie chętnie pomagał młodym rodzicom. Z pewnością w roli dziadka Przemysław Czarnek się wykaże i spełni. Wszak zawsze stawiał na rodzinę. Jak dziadek będzie też miał za zadanie... rozpieszczać wnuczka! Bo wiadomo, że to należy do obowiązków każdego dziadka.