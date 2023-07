Suknia ślubna córki Czarnka narobiła zamieszania! Ekspert od mody przyjrzał się jej centymetr po centymetrze. Jest opinia!

Nie do wiary, co zbiera Artur Dziambor! Luksus, aż szczęka opada

Julia Czarnek, córka ministra edukacji Przemysława Czarna wyszła za mąż. Ślub odbył się w uroczym miejscu, kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie, a wesele w eleganckim dworku. Wyjątkowa uroczystość miała też niespotykaną oprawę, bo mszę w intencji nowożeńców odprawiało kilku księży. Głównym celebransem był zaś niemiecki kardynał Gerhard Müller. Pannę młodą do ołtarza poprowadził dumny ojciec, minister Czarnek.

SPRAWDŹ: Projektant podsumował stylizację żony Przemysława Czarnka na ślubie córki. Katarzyna Czarnek popełniła jeden błąd. Ekspert nie gryzł się w język!

Jak to bywa w takich sytuacjach jak ślub, oczy wszystkich są zwrócone głównie na pannę młodą i jej stylizację. Trzeba przyznać, że Julia Czarnek postawiła na bardzo modny w tym sezonie krój: boho. To styl, który wybierają odważne panny młode, które nie boją się wyjątkowych stylizacji i łączą tradycję z nowoczesnością. Niektórzy uznali nawet, że odważny krój sukni, która odsłaniała ramiona zupełnie nie przykryte np. narzutką, to sygnał, że córka ministra ma mniej konserwatywne poglądy do niego samego. Czy tak faktycznie było i czy był w tym ukryty przekaz, można się tylko zastanawiać. O ocenę sukni ślubnej córki Czarnka poprosiliśmy projektanta mody, Daniela Jacoba Dalego. Co powiedział?

- Suknia panny młodej była w klasycznym białym kolorze, gorsetowa góra była wyszywana w motyw kwiatów, które przechodziły na dolną część rozkloszowanego dołu sukni. Ciekawym i odważnym elementem projektu były opadające ramiączka odsłaniające całkowicie dekolt. Przy tak zgrabnej figurze Julia Czarnek wyglądała rewelacyjnie. Chociaż nie na każdej pannie młodej taki projekt by się sprawdził, to córka ministra zachwyciła wszystkich zebranych gości. Długi biały welon do upiętego nisko koka dopełnił całość stylizacji. Julia postawił na minimalizm w biżuterii i założyła kolczyki oraz cienka bransoletę. Bukiet kwiatów w kolorach pastelowych dodał blasku całości - ocenił stylizację specjalista.

Ślub córki Morawieckiego. Ola miała suknię w zupełnie innym stylu

Przy okazji warto przypomnieć, że w połowie czerwca ślub wzięła też córka premiera Mateusza Morawieckiego, Ola. Ona jednak postawiła na suknię ślubną w zupełnie innym stylu: księżniczki. Jej suknia była bardzo klasyczna i elegancka, bogato zdobiona koronką. Sukni Oli Morawieckiej bliżej było do sukni ze ślubu Kasi Tusk, niż do sukni Julii Czarnek. W galerii niżej zobaczycie porównanie tych ślubnych kreacji: