Wesele córki Czarnka. Znamy dokładne ceny

Ślub córki Czarnka. Mszę odprawiało aż sześciu księży! Głównym celebransem kardynał Gerhard Müller z Niemiec. To on mówił o "piątym rozbiorze Polski"

Przemysław Czarnek odprowadził swoją pociechę do ołtarza w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie, a ceremonię poprowadził przyjaciel rodziny ministra, kardynał Gerhard Müller z Niemiec. Duchowny był obecny między innymi na urodzinach polityka. Państwo młodzi zaś zajechali na ceremonię starym, eleganckim samochodem w ciemnozielonym kolorze.

Panna młoda zaś wybrała suknię z odsłoniętymi ramionami i zdobieniami z koronki. Welon wpięła w kok z tyłu głowy. Z kolei jej mama, dr Katarzyna Czarnek, zdecydowała się na beżową sukienkę i pasującą torebkę. Również upięła włosy.

Wesele córki Przemysława Czarnka zaś odbyło się w dworku w Lublinie. W menu restauracji można znaleźć wiele frykasów, zwłaszcza gęsinę w wielu postaciach. Z kolei dla nowożeńców oferowane są trzy pakiety z cenami podanymi dla 100 gości. Pierwszy z nich kosztuje 260 zł za osobę, a na stole pojawi się zupa, danie główne, 11 zimnych przekąsek i owoce.

Drugi pakiet to 280 zł za osobę, a do wyżej wymienionych rzeczy dochodzi stół wiejski. Pakiet trzeci to koszt 350 zł za osobę, a goście mogą liczyć na stół ze słodkościami i wódkę. Łatwo zatem policzyć, że najtańszy pakiet wykupiony dla 100 gości to aż 26 000 zł!

Jak jednak podaje Fakt, na weselu córki Przemysława Czarnka bawiło się 200 gości. Nie wiadomo jednak, co znalazło się na stołach ani który z pakietów został wybrany. Na pewno nie zabrakło smakołyków i napitków, a wszyscy bawili się do samego rana!

