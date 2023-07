Posłanka Joanna Senyszyn trzy dni temu trafiła do szpitala! Pokazała, co dostała do jedzenia

Kolejny ślub w sferach rządowych! W sobotę sakramentalne "tak" powiedziała córka ministra edukacji Przemysława Czarnka, Julia Czarnek. Do ołtarza pannę młodą prowadził dumny ojciec. Uroczystość ślubna odbyła się w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie, a przyjęcie weselne w dworku. Na ślub córki Czarnka została zaproszona rodzina, krewni, znajomi i przyjaciele pary młodej. Jednak zaskakujące było to, ilu księży odprawiało mszę ślubną w intencji młodej pary. Patrząc na zdjęcia, które pojawiły się na portalu Fakt można było doliczyć się aż sześciu duchownych! Ale najbardziej interesujące było to, że głównym celebransem i tym, który błogosławił młodym był kardynał z Niemiec. Chodzi o niemieckiego kardynała Gerharda Müllera, który przed laty sprawował bardzo ważne stanowisko w Watykanie, był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał słynie z mocnych wypowiedzi, które budzą zdumienie. Co jeszcze o nim wiemy?

Kim jest niemiecki kardynał Gerhard Müller? Zaskakuje wypowiedziami

Kardynał Gerhard Müller z Niemiec to katolicki duchowny, który jest doktorem teologii dogmatycznej. Przez pięć lat, w okresie 2012–2017, był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Na to stanowisko mianował go papież Benedykt VXI. Chociaż jest emerytowanym prefektem, to często pojawia się na różnych wydarzeniach i zabiera głos w ważnych sprawach. Kardynał Gerhard Müller słynie z tego, że nieraz komentuje rzeczywistość dość ostro. Wystarczy wspomnieć jego wypowiedź, która padła wiosną tego roku w czasie gali wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023.

Kardynał odniósł się do doniesień na temat Jana Pawła II i jego działań w czasie, gdy pracował jako krakowski biskup. Wypowiedź Müllera odnosiła się do zamieszania, jakie wówczas powstało, a do którego przyczynił się reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo". Jak mówił gwarancją jedności Polski jest zachowanie wiary. Kardynał powiedział wówczas, że: "obecnie mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski". Podkreślił, że "nie próbuje się go dokonać za pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej".

- W 1981 r. Mehmet Ali Agca chciał fizycznie zabić papieża Jana Pawła, tymczasem dziś próbuje się tego dokonać ideologicznie - niszcząc dobre imię św. Jana Pawła II i stoją za tym te same służby, które stały za zamachem 13 maja - powiedział kard. Müller.

Natomiast jesienią 2021 roku w wywiadzie dla telewizji Trwam, mówił: - Teraz w Polsce chcą doprowadzić do podziałów w państwie, społeczeństwie, rodzinach i Kościele. Zauważam, że chodzi tu o ruchy finansowane przez zagranicznych sponsorów, którzy uważają, że muszą sprowadzić Polskę na „odpowiednią drogę” prowadzącą do wyznawanych przez nich ideologii. Jest to wielki skandal, jakiego dopuścili się zachodni politycy.