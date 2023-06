Wielkie szczęście wiceministra! Piękna modelka powiedziała mu „tak”

Jan Kanthak i Angelika Lipa aż tryskają szczęściem, choć przed nimi niezwykle pracowity okres. Wiceminister będzie się przygotowywał nie tylko do kampanii wyborczej, ale także do ślubu z ukochaną. - Na razie czeka mnie pracowita kampania wyborcza i jesienne wybory, ale potem planujemy ślub – mówił nam.

9 czerwca Jan Kanthak pochwalił się przyjętymi oświadczynami. Dodał także zdjęcie rozmarzonej Angeliki Lipy, która przytula się do jego dłoni i pokazuje swój pierścionek zaręczynowy. Ma kwadratowe oczko, które otaczają mniejsze kamienie. Choć jest prosty, to bardzo oryginalny i bije od niego elegancja. Przyszła żona polityka na pewno nosi z dumą!

Pod postem, w którym Jan Kanthak napisał po prostu „Powiedziała tak”, posypały się gratulacje nie tylko od kolegów z partii. „Gratulacje, powodzenia” – napisał były poseł Konfederacji Artur Dziambor. Także internauci dołączyli do życzeń i komplememntów. „Śliczna dziewczyna. Gratuluję i powodzenia”; „Gratulacje, piękna narzeczona”; „Śliczna z was para, gratulacje” – czytamy w komentarzach.

Kim jest Angelika Lipa?

Narzeczona Jana Kanthaka, Angelika Lipa, to 27-letnia Polka z Krasnegostawu. Jest modelką, a na swoim koncie ma ogromny sukces! Została bowiem wybrana na najpiękniejszą modelkę świata w konkursie Look of the Year, pokonując 70 innych kandydatek. Wiceminister to prawdziwy szczęściarz!

