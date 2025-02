Pijak powiedział WON na Ukrainę! Oddałbym życie za Polskę. Polska dała mi WSZYSTKO a Ukraina NIC

„Pijak na przystanku mówił »wracaj do swojej Ukrainy!«”, relacjonowała Ukrainka. „Są normalni Polacy i są tacy, którzy mówią »spier****j na Ukrainę« i tak dalej”, mówił młody chłopak, który kilka miesięcy temu przyjechał do Polski. „Schlane, pochlane, strach do autobusu wejść!”, denerwował się emeryt. Sugestia Adama Federa, że niektórzy Polacy też nie stronią od alkoholu, tylko go rozsierdziła: „Polak jest u siebie!”, wypalił. „Zamiast walczyć na Ukrainie, to się ustawiają w kolejce po darmową zupę”, przekonywał mężczyzna, którego nasz reporter spotkał w pobliżu jadłodajni dla ubogich. „Ja nie chce walczyć za swój kraj, bo ten kraj mi nic nie dał. Ukraina mnie wyrzuciła do kosza, jak śmieć”, mówił młody Ukrainiec. „Polska dała mi wszystko, a Ukraina nic”, dodał i zapewniał, że w razie potrzeby nie będzie uciekać, tylko złapie za karabin, żeby bronić Polski. „Ja jestem ze Lwowa, ale mieszkam dwadzieścia lat w Warszawie. Teraz uchodźcy mają wszystko, a Polacy nie mają nic”, stwierdziła gorzko kobieta. „Normalnie pracują, nie są też szczególnie agresywni, więc to nie jest tak jak na zachodzie, że człowiek boi się wyjść wieczorem”, przekonywała młoda dziewczyna. „Dla niego tu jest dom. Tam to babcia mieszka na Ukrainie, a w Polsce jest dom”, opisywała emocje swojego czteroletniego syna Ukrainka, która przyjechała do Polski dziesięć lat temu. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!