Wstrząsające słowa syna Kamińskiego! Prosi o modlitwę za ojca. Pilny apel do Polaków

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, czyli byli szefowie CBA trafili za kratki. Obaj zostali zatrzymani, gdy byli w Pałacu Prezydenckim. To jednak nie dało im schronienia przed karą. Politycy we wtorek (9 stycznia) wieczorem zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Kamiński zdecydował, że będzie prowadził głodówkę. O ojca martwi się syn Kacper Kamiński. Zaapelował on do Polaków.