Wyborcy PiS czekają na CUD. Pan BÓG nam pomoże i nasi będą rządzić!

„Czy jest szansa, że Mateusz Morawiecki będzie premierem przez cztery kolejne lata?”, pytał Adam Feder. „Cuda się zdarzają”, wypaliła emerytka. „Pan Bóg nam pomoże!”, dodała kolejna. „Oj, nie daj Bóg. Ja się pomodlę, żeby PiS już przestał rządzić”, wdała się w dyskusję kobieta. „Powinni rządzić, a nie złodzieje, żeby mieli rząd. Teraz będziecie mieli demokrację!”, zapowiedziała złowieszczo wyborczyni PiS-u. Kobieta jest wściekła na młodych ludzi, którzy tłumnie poszli do wyborów, żeby zmienić rząd. „Wystarczy tego dziadostwa”, przekonywał zwolennik Donalda Tuska. „PiS do lamusa!”, podsumował mężczyzna, który musi dorabiać do lichej emerytury, grać na harmonii i prosić przechodniów o drobne datki. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem!