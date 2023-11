„Dlaczego Pani obaliła PiS?”, zapytał Adam Feder. „Bo są oszustami”, odparła krótko młoda kobieta, która niedawno została mamą. Na Wilanowie nie brakowało młodych, wściekłych na PiS kobiet, które dały wyraz swoim emocjom przy urnach wyborczych. „Politycy PiS to są kocmołuchy! Kradną pieniądze, swoim dają, to nie jest demokratyczne” – przekonywał emeryt z Wilanowa. „Działania PiS-u przypominały mi to, co działo się w Rosji 20 lat temu”, stwierdziła kobieta, która 15 lat temu przyjechała do Polski z putinowskiej Rosji i została dzięki Karcie Polaka. „Te działania z aborcją mnie zaskoczyły. To, że decyzje były podjęte mimo protestów. Taka przemoc, nieszanowanie własnych obywateli”, wymieniała. „To był rząd autorytarny. Bezprawnie działający”, przekonywała emerytka. „Zaściankowe myślenie, konserwatyzm i wpajanie religii Polakom”, wymieniał zarzuty młody mężczyzna. „Młodzi ludzie mieli po prostu dość”, dodał kolejny. „Mam nadzieję, że znowu będziemy w Europie i będzie się w Polsce normalnie żyło. Jak bym mógł, to bym skakał z radości!”, spointował kolejny mieszkaniec warszawskiego Wilanowa. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

EUFORIA w bastionie TUSKA. Rozliczyć OSZUSTÓW z PiS! Dość PROPAGANDY I KOMUNY! | Komentery