Wydało się, co robił Szymon Hołownia w środku nocy w drodze do domu! W samolocie utknął razem z córką

Wakacje kojarzą się nam z pięknym i radosnym czasem. Tak naprawdę to jedyny moment w ciągu roku, kiedy planujemy coś szalonego. Możemy sobie w końcu pozwolić na dłuższą podróż. Układamy więc w głowie każdy szczegół, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, a zarazem odpocząć. Jest bajecznie. A tu nagle... wydarza się coś niespodziewanego, co potrafi zepsuć cały urlop. Takie problemy, jak się okazuje, nie omijają również polityków, w tym marszałka Sejmu. Co się stało?

Komplikacje na pokładzie Hołowni

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia wybrał się na sierpniowy urlop wraz z rodziną. Po intensywnej pracy w Sejmie, polityk chciał odpocząć gdzieś z dala od kraju. I prawie by mu się to udało, gdyby nie to, że na sam koniec urlopu miał problem z powrotem do domu. Jego lot napotkał problemy i został opóźniony o kilka godzin. Polityk musiał wraz z rodziną koczować przez cały ten czas w samolocie, co musiało być bardzo męczące. Na szczęście Szymon Hołownia, jako dobry tata, zajął się córką i usypiał ją na własnych rękach na siedzeniu pasażera. Sam specjalnie nie przejmował się sytuacją. – Ten moment, gdy w środku nocy czekasz w samolocie kilka godzin na start, a Twoje dziecko zaśnie Ci na rękach Ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich rodziców wracających z urlopu! Szymon, tata cudownej dwójki. Mój cały świat! – napisał Szymon Hołownia w mediach społecznościowych.

"Chciał Hołownia robić karierę w Sejmie, a został zderzakiem Tuska" – czyli powyborcze rozliczenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jest reakcja internautów

Jeden z śledzących polityka internautów wyjaśnił, co mogło być przyczyną takiego opóźnienia. – Czasem sprawdzają samoloty. A w szczególności wtedy gdy latają nimi politycy lub dyplomaci. Ja jak do Belgii leciałam też tyle czekaliśmy bo samolot był sprawdzany przed samym startem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w tych czasach – komentował internauta.

– Super żeby każdy mógł sobie pozwolić na takie wczasy... Mimo wszystko mam nadzieje ze się urlop udał – napisał ktoś inny.

– Chwyt, widzimy, pewny. Doskonalony miesiącami operowania laską marszałkowską Spokojnego lotu! – komentowano zdjęcie polityka.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka marszałek Sejmu Szymon Hołownia: