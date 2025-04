i Autor: Emilia_Baczynska/cc0/Pixabay.com Od Wielkanocy 2024 dzielą nas już de facto godziny, ale zanim zasiądziemy do stołu, należy pamiętać o wybraniu się do kościoła ze święconką wielkanocną

Warto wiedzieć

Wkładasz to do święconki? Uważaj! To śmiertelna trucizna

Wielkanocny koszyczek to symbolika i tradycja, ale czy na pewno wiesz, co do niego wkładasz? Okazuje się, że popularna ozdoba uwielbiana przez Polaków może być śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia! Choć jest piękna i pachnąca, to wystarcza niewielka jej ilość, by doszło do tragedii.