Gdy tylko Wałęsa wyszedł z kościoła, stało się to. Niespodziewane zamieszanie

Smutna wiadomość obiegła media w poniedziałek (9 września) wieczorem: zmarł Robert Smoktunowicz - znany prawnik, działacz i były senator Platformy Obywatelskiej, a prywatnie pierwszy mąż dziennikarki Hanny Lis. Wiadomość o śmierci Smoktunowicza przekazała w mediach społecznościowych jego partnerka:

Nie ma Ciebie. Tu. Już. Ale tam gdzie jesteś, świat uśmiechasz. I ja się uśmiechnę. Ale jutro. Dziś nie. Dziś mam wieczór bez Ciebie, Kochanie. Pierwszy z reszty mojego życia - przekazała i dodała zdjęcie Smoktunowicza.

Zmarł Robert Smoktunowicz. Kim był?

Robert Smoktunowicz to były senator i jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Był senatorem w latach 2001-2007. Z wykształcenia był prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej rozpoczął praktykę adwokacką w 1991 roku. W latach 80. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim i w strukturach NZS w Warszawie. Działał w Ruchu Młodej Polski, był współzałożycielem Ruchu Polityki Realnej oraz Klubu im. Adama Smitha. Został doradcą Andrzeja Olechowskiego i pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego podczas kampanii prezydenckiej w 2000 r. Był ekspertem prawnym Platformy Obywatelskiej i pełnomocnikiem jej komitetu wyborczego w czasie kampanii wyborczej w 2001 r.

Robert Smoktunowicz - życie prywatne: rodzina, żony, dzieci

Prywatnie Robert Smoktunowicz był pierwszym mężem Hanny Lis, znanej dziennikarki. Małżeństwem byli oni w latach 90. Hanna Lis tak wspominała tamten czas i samo małżeństwo, które zawarła mając zaledwie 19 lat: - To była głupota - przyznała w programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza. Zaś w "Vivie" tłumaczyła: - Nie wracam do przeszłości. Zwłaszcza tej zaprzeszłej. Gdy kobieta nie ma z mężczyzną dzieci, życie po prostu wymazuje go z pamięci. Bywa też, że solidna trauma mocno wspomaga amnezję.

SPRAWDŹ: Były mąż Hanny Lis wspomina przeszłość. „Wymykaliśmy się...”. Wielu się zdziwi

Drugą żoną Roberta Smoktunowicza była Zofia Ragankiewicz. Lata temu w tygodniku "Wprost" Smoktunowicz przyznał na temat małżeństw i tego, co z nimi związanych:

Widziałem wystarczająco dużo konfliktów wynikających z niejasnego podziału majątku. Intercyza pozwoliła na szybki i kulturalny rozwód z pierwszą żoną Hanną, dzięki czemu nadal darzymy się szacunkiem.

Robert Smoktunowicz był też ojcem, miał dwoje dzieci.

CZYTAJ: Z kim Hanna Lis ma dzieci? To żaden z jej byłych mężów! Dziennikarka była w związku z tajemniczym mężczyzną