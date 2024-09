Nie żyje Robert Smoktunowicz. Był pierwszym mężem Hanny Lis

Robert Smoktunowicz nie żyje. To były senator i jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Był senatorem w latach 2001-2007. z wykształcenia Smoktunowicz był prawnikiem, ukończył Uniwersytet Warszawski. Od młodych lat działał społecznie i politycznie. Na początku lat 80. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim i w stołecznych strukturach NZS. Działał także w Ruchu Młodej Polski, a w 1987 współtworzył Ruch Polityki Realnej, na bazie którego powstała Unia Polityki Realnej. W swojej karierze był także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kariera polityczna Roberta Smoktunowicza

W czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku został doradcą kandydata Andrzeja Olechowskiego i pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego. Był ekspertem prawnym i członkiem rady krajowej PO. We wrześniu 2007 zrezygnował z członkostwa w PO, a następnie przedterminowych wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia kandydował do Senatu z okręgu warszawskiego jako bezpartyjny przedstawiciel Lewicy i Demokratów. W 2009 przystąpił do Stronnictwa Demokratycznego, w 2015 startował do Senatu, kandydując tym razem jako niezależny, ale mandatu nie zdobył.

Robert Smoktunowicz prywatnie

Prywatnie Robert Smoktunowicz był pierwszym mężem Hanny Lis. Dziennikarka i były senator byli małżeństwem w latach 1989–1998. Jego drugą żoną była Zofia Ragankiewicz.

