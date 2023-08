Zabawa senatora Kwiatkowskiego tylko dla odważnych! Polityk szaleje na linach

Co ich poróżniło?

Wakacje zbliżają się powoli do końca, za to kampania wyborcza ruszyła pełną parą. Każdy polityk ma swoje sposoby, by w tym intensywnym okresie pozostać w formie. Senator Krzysztof Kwiatkowski uznał, że zażyje trochę ruchu w parku linowym.

- Przede mną intensywna kampania wyborcza dlatego w ramach poprawy kondycji wybrałem się w weekend do parku linowego i zaliczenia dwóch tras o najwyższym i średnim stopniu trudności. Wszystko robiłem z takim przekonaniem, że każda kropla potu wylana teraz to lepsza kondycja w kampanii – mówił nam.

Polityk wspiął się wysoko i bez oporów chodził po drabinkach linowych, nie raz opierając stopy tylko na sznurku. Krzysztof Kwiatkowski zachował jednak wszelkie zasady bezpieczeństwa: miał na głowie kask, rękawice i sportowe buty, a do tego miał zabezpieczanie. Takie harce na wysokościach mogą być przerażające nie tylko dla osób z lękiem wysokości, jednak senator świetnie się bawił.

- Dodatkowo kiedy człowiek wisi na wysokości konarów drzew, to może nabrać większego dystansu do codziennych spraw i z większym optymizmem i wiarą podchodzić do różnych spraw – opowiadał nam.

Po szaleństwach w parku linowym Krzysztof Kwiatkowski postanowił nieco ochłonąć i wynagrodzić sobie ćwiczenia.

- Po intensywnym wysiłku fizycznym poszedłem na lody i wodę mineralną - opowiadał nam senator Krzysztof Kwiatkowski.

QUIZ. Czy ta wypowiedź polityka jest prawdziwa? Pytania dla śledzących "Wiadomości" i "Fakty" Pytanie 1 z 12 Czy to prawdziwa wypowiedź Donalda Tuska: "Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to jestem dumny z Polski" Tak Nie Dalej