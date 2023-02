Czyżby prezent dla wnuczka?

Zakapturzony Tusk wkłada hulajnogę z olbrzymią kokardką do wypasionej bryki. Wszystko nadzoruje żona

bra 5:10

W tym tygodniu przewodniczący PO Donald Tusk wraca do podróży po Polsce, aby zachęcać Polaków do zagłosowania w wyborach na KO. W niedzielę polityk mógł jeszcze odpocząć od pracy, ale musiał spełnić swoje domowe obowiązki. Fotoreporter zauważył Donalda Tuska, kiedy załadował do auta żony, Małgorzaty tajemnicze pakunki.