Zaproponowali Karolowi Nawrockiemu walkę z innym politykiem! "Są z tej samej kategorii wagowej"

W trakcie kampanii prezydenckiej sportowe pasje Karola Nawrockiego były jednym z głównych tematów. Zwłaszcza jego zamiłowanie do sportów walki, a konkretnie boksu. Okazało się, że w 2020 roku przyszły prezydent Polski miał stoczyć walkę z uznanym polskim pięściarzem, Mariuszem Wachem. To między innymi były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, ale ich pojedynek na charytatywnej gali Biznes Boxing Polska nie doszedł do skutku ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz, już po wyborach prezydenckich wygranych przez Nawrockiego, wiele osób chciałoby go zobaczyć w akcji, a szef Biznes Boxingu ma nawet dla niego konkretnego politycznego rywala!

Karol Nawrocki zawalczy z politykiem Koalicji Obywatelskiej? Ma propozycję!

Julian Szumowski zarządzający organizacją, która podczas swoich gal zbiera pieniądze na cele charytatywne, opowiedział o niedoszłej współpracy z prezydentem-elektem w rozmowie ze Sport.pl.

- Gdy rok później na nowo ruszyliśmy z eventami po pandemii, to zaproponowaliśmy panu Nawrockiemu nowy termin walki z Mariuszem Wachem, ale pan Nawrocki odmówił, bo w międzyczasie dostał awans do IPN-u i mówił, że na takim stanowisku już mu nie wypada - mówił o nieodbytej walce Nawrocki - Wach. Ten drugi wciąż chętnie wszedłby do ringu, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Szumowski większe szanse widzi na pojedynek przyszłego prezydenta z... Jackiem Jaśkowiakiem!

- Są z tej samej kategorii wagowej, a różnica wieku pewnie nie byłaby problemem, bo Jacek Jaśkowiak jest fighterem, tak samo jak Karol Nawrocki. Walka dwóch polityków z dwóch stron barykady wywołałaby ogromne zainteresowanie - ocenił szef Biznes Boxingu.

Jacek Jaśkowiak walczył m.in. z Saletą

Warto podkreślić, że Jaśkowiak - prezydent Poznania związany z Koalicją Obywatelską - w przeszłości toczył głośne charytatywne walki. Między innymi z Przemysławem Saletą, właśnie na gali Biznes Boxing Polska. Szef tej organizacji widzi już nawet możliwy termin walki dwóch prezydentów. Miałaby się ona odbyć 30 października na setnej gali BBP w Gdańsku!

