Debata Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska z pewnością cieszyłaby się dużym zainteresowaniem społeczeństwa – w końcu panowie od lat nie mieli okazji zmierzyć się twarzą w twarz. Gdy TVP ogłosiła debatę, okazało się, że reprezentantem KO będzie Donald Tusk. To była idealna okazja, by w imieniu PiS wystąpił właśnie Jarosław Kaczyński, ostatecznie jednak pojawi się premier Mateusz Morawiecki.

Na profilu PO na Twitterze pokazano sondę uliczną, w której zapytano Polaków, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce debaty z Donaldem Tuskiem. Niektóre odpowiedzi były mocne! „No bo się boi oczywiście”; „Boi się tej debaty, bo przegra ją”; „Kaczyński nie jest w stanie rozmawiać z nikim pozytywnie”; „Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie nie obrażając nikogo”; „Boi się, że przegra merytorycznie z Tuskiem”; „Nie stanie, bo się boi”; „Nie ten wzrost”; „Wydaje mi się, że nie ma żadnych konkretnych argumentów” – słyszymy.

W drugim pytaniu zapytani, dlaczego Kaczyński się boi. Jakie padały odpowiedzi? „Dlatego, że Tyska zna i wie, że Tusk może go pokonać”; „Ucieka od debaty i nie chce ryzykować po prostu. Woli nic nie mówić, bo myśli i pewnie ma rację, że mu to przyniesie więcej korzyści, niż gdyby się odezwał”; „Myślę, że to jest zachowanie, które pokazuje bezsilność” – mówili przechodnie.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, kto mógłby wygrać taką debatę. „Chciałbym ją zobaczyć, chciałbym posłuchać, co mają panowie do powiedzenia”; „Oczywiście wygrałby Tusk”; „Moją opinią jest, że Tusk”; „Tusk”; „Moim zdaniem debatę wygrałby Donald Tusk”; „Pokonałby go argumentami i dojrzałością polityczną”; „Jestem całym moim sercem za opozycją i chcę końców rządów PiS-u w tym kraju, więc jestem za Tuskiem” – mówili.

Wyniki sondy z pewnością nie przypadną Jarosławowi Kaczyńskiemu do gustu!

Zapytaliśmy Polaków dlaczego Kaczyński nie chce stanąć do debaty z Tuskiem. Zobaczcie sami👇#PolskaWNaszychSercach #JarekDoDebaty pic.twitter.com/lGZmdJ33eI— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) October 6, 2023

