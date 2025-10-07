Zaskakujące zaproszenie dla Tuska. Od razu się zgodził

Paulina Jaworska
2025-10-07 20:41

Donald Tusk spotkał się we wtorek (7 października) z premier Litwy, Ingą Ruginiene. W czasie rozmowy polityków doszło do zaskakującej sytuacji! Premier naszego rządu nawiązał do piłki nożnej, a w efekcie został zaproszony na niedzielny mecz polskiej reprezentacji w Kownie.

Donald Tusk

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express Donald Tusk
  • Donald Tusk spotkał się z premier Litwy, aby omówić ważne kwestie regionalne i współpracę obronną.
  • W trakcie spotkania doszło do nieoczekiwanego zaproszenia na mecz piłki nożnej, które zaskoczyło polskiego premiera.
  • Chodzi o mecz, który polscy piłkarze rozegrają w Kownie już w najbliższą niedzielę. 

Donald Tusk nie spodziewał się, jak potoczy się jego spotkanie z premier Litwy. Tematami rozmów szefów rządów były przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie oraz współpracy obronnej, ale też kwestie dotyczące pomocy dla Ukrainy oraz polityki migracyjnej. Okazuje się, że jednak nie tylko poważne tematy były poruszane w czasie spotkania. Donald Tusk ujawniła, że został miło zaskoczony przez polityczkę!

- Przyjaźń polsko-litewska nie wymaga żadnego uzasadnienia. To wspólna historia, wspólne geopolityczne interesy i bardzo dobra współpraca bilateralna. Symbolicznym dowodem na to jest zaproszenie, jakie dostałem od pani premier. To oczywiście zaproszenie na niedzielny mecz Litwa - Polska  - komentował premier Tusk w czasie wspólnej konferencji prasowej z litewską premier zorganizowanej po spotkaniu. Tusk oczywiście od razu pokazał zaproszenie. Jak dodał polski premier:

Pani premier była dobrze zorientowana w moich pasjach. Rozmawialiśmy m.in. o świetnie zapowiadającej się karierze piłkarskiej syna pani premier. Zazdroszczę. Gdybym był tak utalentowany, wybrałbym karierę piłkarza, a nie polityka - mówił. 

Jak się okazało premier Tusk został zaproszony przez Ingę Ruginiene na niedzielny (12 października) mecz piłki nożnej, który odbędzie się w Kownie. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Litwy w ramach eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata. 

Piłka nożna to wielka pasja Donalda Tuska

To, że Donald Tusk jest wielkim pasjonatem piłki nożnej wiadomo nie od dziś. Jeszcze w czasach pierwszych rządów Tuska często mówiono o "harataniu w gałę". Kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał o tej wielkiej pasji:

W przedszkolu kopałem piłkę z późniejszymi piłkarzami Lechii: Kwapiszem i Klimowiczem. Na Lechię chodziliśmy dużą grupą z podwórka. Z biało-zielonymi flagami, które uszyły nam mamy. Później, po okresie bramkarskim, było już prawe skrzydło, bo, jak mawiają piłkarze, mam tylko jedną nogę, a konkretnie prawą. Byłem zawsze bardzo szybki, szybszy od piłki nawet, co nie zawsze jest zaletą – opowiadał w 2018 roku w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". 

Donald Tusk
19 zdjęć
