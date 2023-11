Zdjęcie 25-letniego Kamila Durczoka trafiło do sieci. Ogromnie się zdziwiliśmy, gdy wyszło na jaw, kto je opublikował

Tak Marta Kaczyńska wystroiła się na grób rodziców. Adekwatnie do okazji?

Kamil Durczok zmarł nagle 16 listopada 2021 roku. Jego śmierć wstrząsnęła światem mediów. Przez całe lata Durczok był w czołówce najbardziej lubianych i cenionych dziennikarzy. Pracował w największych redakcjach, bo wystarczy wspomnieć okresy, gdy był szefem "Faktów" TVN oraz pracował w "Wiadomościach". Prowadzenie programów informacyjnych przyniosło mu olbrzymią popularność, za co był nagradzany, na koncie Kamila Durczoka znajdziemy takie nagrody jak Telekamery czy Wiktory. Niestety, życie napisało dla niego też przykry scenariusz. Durczok dosłownie wszedł na sam szczyt medialnej kariery, by potem szybko na własnej skórze przekonać się, że los może się odwrócić. Dziennikarz miał za sobą rozwód, skandale i afery. Do tego borykał się z kłopotami zdrowotnymi, chorował na białaczkę.

Do sieci trafiło właśnie stare zdjęcie Kamila Durczoka wykonane 30 lat temu, w redakcji katowickiego radia Top, w którym Durczok został szefem redakcji mając zaledwie 24 lata! Dziś wydaje się dziwne, że tak młodej osobie powierzono stanowisko redaktora naczelnego. - 1993 rok- dyrektor Radia Top w gabinecie. Jest porządek na biurku- „komórka - cegła” i fajne zdjęcie 😜 oraz „wczesna siostra” na ścianie - napisała była żona Durczoka, Marianna Dufek, która zamieściła zdjęcie na Facebooku.