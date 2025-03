Znany poseł był w Sejmie pod wpływem środków odurzających, Nie do wiary, co robił [WIDEO]

16 stycznia 2000 przed debatą na temat odwołania ministra skarbu państwa Emila Wąsacza na korytarzu sejmowym Gabriel Janowski – jak eufemistycznie określił to jego rzecznik prasowy - „zachowywał się ekscentrycznie”. Poseł wykonał m.in. dziesięć skoków w miejscu, głośno je licząc, całował po rękach kobiety i mężczyzn, niektóre osoby klepał po ramieniu. Jak później twierdził, jego niecodzienne zachowanie było to spowodowane środkami odurzającymi podanymi mu jako rzekome środki wzmacniające przez lekarza Zygmunta Hortmanowicza, który następnie w takim stanie zaciągnął go przed kamery do Sali Kolumnowej.

W 2010 roku pozwał w trybie wyborczym Telewizję Polsat, która przypomniała jego ekscesy w parlamencie. - Pokazano zdarzenie sprzed 10 lat, kiedy to w wyniku podstępnie podanych narkotyków, usiłowano mnie wyeliminować z polityki, jako wnioskodawcę wniosku o odsunięcie z rządu pana Emila Wąsacza za szkodliwą prywatyzację (sprzedaż banków, domów towarowych, PZI i innych dóbr). Nie udało się, więc sfilmowano mnie w takim stanie i pastwiono się aż do dzisiaj - przekonywał.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

Czym jeszcze zasłynął Gabriel Janowski? W ramach protestu przeciwko polityce prywatyzacyjnej ministra skarbu państwa Wiesława Kaczmarka m.in. okupował mównicę Sejmu, próbował wygłaszać przemówienia niezgodne z ustalonym porządkiem obrad, a 20 grudnia 2002 zostawił na mównicy woreczek, mówiąc, iż jest to „wąglik, rózgi na prezydenta i premiera, lista z nazwiskami zdrajców ojczyzny i setki listów od osób z informacjami o rozkradaniu majątku narodowego”.

W 2005 roku próbował on startu w wyborach prezydenckich, ale nie udało mu się uzbierać wymaganej ilości podpisów pod swoją kandydaturą. Niepowodzeniem zakończyły się też jego kolejne starty w wyborach (np. do Sejmu w 2007, do Parlamentu Europejskiego w 2009 czy samorządowych w 2010). Również w 2010 roku ponownie zabrakło mu podpisów do startu w wyborach prezydenckich. Po raz ostatni podjął rękawicę w 2019 roku, ale ponownie wyborcy nie zdecydowali się dać mu szansy do reprezentowania Polski w Europie.

Gabriel Janowski urodził się w 1947 roku. To polityk ruchu ludowego, doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki (związany głównie z SGGW) oraz działacz opozycji w PRL (był internowany przez niecały rok między 1981 a 1982 rokiem). Był ponadto uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Na ul. Wiejskiej w Warszawie gościł jako senator I kadencji, a także poseł I (zdobył wówczas najwięcej głosów w całej Polsce), III i IV kadencji. W tym czasie był m.in. (od 1991 do 1993 roku) ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, natomiast w latach 1992–1999 był przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 roku.

