Kamery przyłapały posła w fatalnym stanie na sejmowym parkingu! Wideo stało się hitem

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-latek to dziennikarz

Andrzej Pałys urodził się 2 stycznia 1957 w Solcu-Zdroju. Z wykształcenia to inżynier ogrodnik, który w Sejmie reprezentował PSL przez dwie kadencje. Od 1985 roku związany był z urzędem gminy rodzinnego miasta, będąc przez wiele lat jej wójtem. W tym czasie po raz pierwszy alkohol sprowadził go na manowce, bowiem w 2001 roku Pałys został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Nie przeszkodziło to jego startowi do Sejmu już 4 lata później. Zarówno w 2005, jak i w 2007 roku dostał się do Sejmu z okręgu kieleckiego.

Zobacz: Senator zasnął na podłodze w korytarzu sejmowego hotelu! W taki sposób się tłumaczył

To właśnie w trakcie drugiej kadencji doszło do nieprzynoszącego mu chluby zdarzenia, przez które został w największym stopniu zapamiętany. Jeden z dziennikarzy spotkał go wówczas na sejmowym parkingu, gdy ten sprawiał wrażenie "mocno niedysponowanego". Pałys poruszał się chybotliwie, wypowiadał się w mało zrozumiały sposób a na koniec wsiadł do auta - problem w tym, że nieswojego. Ostatecznie władze partii po tym incydencie zawiesiły go w prawach członka, zaś on sam w 2011 roku nie znalazł się już na żadnych listach wyborczych.

Odnosząc się do zdarzenia Pałys napisał oświadczenie. - W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 22 października 2010 roku pod nowym Domem Poselskim w Warszawie, chciałbym uprzejmie przeprosić wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Jest mi niezmiernie przykro, że musieliście Państwo obserwować mnie w tym stanie - napisał, przepraszając za swoje zachowanie również rodzinę i kolegów z partii.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

Autor:

To nie był jednak koniec problemów z prawem Pałysa. W 2012 został on prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W tym samym roku poseł PiS Tomasz Kaczmarek upublicznił nagranie rozmowy, w której Andrzej Pałys jego zdaniem instruował lokalnych przedsiębiorców, jak omijać przepisy ustawy uzdrowiskowej oraz zawiązać zmowę cenową.

Zobacz: Niewiarygodne, jakie imprezy odbywały się w Pałacu Prezydenckim za czasów Kwaśniewskiego! Miller ujawnił, jak to wyglądało

W 2017 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a następnie usłyszał zarzuty korupcyjne, w efekcie czego został zawieszony w prawach członka PSL. W marcu 2018 w tej sprawie Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kielcach.

Sonda Popierasz zakaz sprzedaży alkoholu w nocy? Tak Nie