Gwiazdor prawicy zaatakowany w metrze! "Wyciągnął nóż, przystawił mi go do piersi

Kremówkami uczcili pamięć o Janie Pawle II

W niedzielę 2 kwietnia minęło 18 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. W wielu miejscach kraju odbyły się akcje upamiętniające polskiego papieża, w tym wielotysięczne marsze, które przeszły ulicami największych miast. Jedną z akcji tego dnia było też rozdawanie kremówek podróżujących pociągami pendolino. Akcję skomentowali też politycy. W ostrych słowach wypowiedzieli się m.in. Adrian Zadberg, czy Paulina Matysiak, która zwróciła uwagę na to, że: -Fakt, że w ramach poczęstunku w niektórych pociągach Intercity pasażerowie dostają ciastko, nie jest absolutnie problemem. Problemem natomiast jest robienie z pociągów miejsca agitacji religijnej i wymaganie od pracowników noszenia dziś żółto-białej przypinki (barwy Watykanu). Czy kremówka zostanie w Intercity na stałe w ramach żywieniowej rewolucji? Nie wiem. Natomiast dość smutne jest to, że prawica dobre imię i dziedzictwo Jana Pawła II próbuje ratować kremówkami - napisała na Twitterze.

Polska sportsmenka o Jachirze i jej odmowie na jedzenie kremówek: "No lepiej nie bo i tak już masz tłustą du**

Kremówki są uznane za ciastka papieskie, ponieważ w czasie jednej z pielgrzymek do Polski, papież Jan Paweł II, gdy przemawiał do zgromadzonych opowiadał o swoim życiu i wspominał, że po maturze chodził do cukierni na kremówki. Od tej pory kremówki kojarzą się właśnie z nim. Do kremówek, które były serwowane w pociągach nawiązała też posłanka Klaudia Jachira. Na Facebooku opublikowała swoją fotografię, na której widać wspomniane ciastko: - Jeżeli chodzi o kremówki, to dziękuję - NIE! - napisała posłanka. Wiele osób skomentowało jej zdjęcie z kremówką. Jedni zgadzali się z posłanką, a inni krytykowali ją. Bardzo mocny wpis umieściła zaś pod zdjęciem posłanki Jachiry sportsmenka, i utytułowana windsurferka Zofia Klepacka: - No lepiej nie bo i tak już masz tłustą du** - skomentowała wpis Jachiry.