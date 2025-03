Żona kandydata na prezydenta wprost o Agacie Dudzie! Poruszające słowa

Kaczyńska pyta „Czy to prawda?” i szerzy fake newsa o UE. Oto, jak było naprawdę!

W specjalnym wywiadzie, który pojawił się na łamach "Super Expressu" Marta Nawrocka opowiedziała nieco więcej o sobie i swojej rodzinie. Wyjaśniła, na czym polega jej praca, jak wygląda codzienność i jak wraz z rodziną lubią spędzać czas. Wiele powiedział też o swoim mężu, Karolu Nawrockim, który w wyborach prezydenckich startuje jako kandydat niezależny, ale mający silne poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

WIĘCEJ: Marta Nawrocka opowiedziała nam o swojej pracy! Mało która kobieta ma takie wyzwania!

Jeśli jej mąż wygra w wyborach, które w Polsce odbędą się już niebawem (18 maja przypada pierwsza tura, a 1 czerwca zaplanowana jest druga tura), to ona zostanie pierwszą damą! To ważna funkcja, a osobą ją sprawującą bardzo interesują się Polacy. Czy Marta Nawrocka jest przygotowana do tej roli i już wie, czym chciałaby się zajmować, jeśli jej mąż zostanie prezydentem? Na takie pytania Nawrocka odpowiedziała wprost:

Chciałabym się skupić na młodzieży, zwłaszcza tej z problemami osobistymi i psychicznymi, które często się biorą z tego, co się dzieje w internecie, z hejtu. Przerażająca jest dla mnie cyberprzemoc. Młodzi potrzebują pomocnej dłoni i silnej rodziny. Ważne są też sprawy osób starszych i niepełnosprawnych – musimy jako społeczeństwo zrobić więcej dla tych grup, dla ich roli i wagi w naszym kraju.

Autor:

Marta Nawrocka o Agacie Dudzie

Oczywiście padło też pytanie dotyczące obecnej pierwszej damy, Agaty Dudy. Co o niej sądzi Marta Nawrocka? - Nie chciałabym oceniać działalności żadnej z dotychczasowych pierwszych dam. Uważam, że pani Agata jest przez niektórych niedoceniana. Podejmuje inicjatywy, angażuje się w akcje społeczne i do pałacu zaprasza m.in. młodzież, odwiedza szkoły popowodziowe. Jej zaangażowanie nie jest eksponowane w telewizji a przynosi wiele dobrego - zauważyła wprost.

Express Biedrzyckiej - Opolska, Kowalski VOD3 07.03.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.