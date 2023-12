Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza, Paulina Kosiniak-Kamysz dała się poznać Polakom już kilka lat temu. Do historii przeszły jej słowa, w czasie wiecu poparcia męża, gdy ten startował na prezydenta w 2020 roku, kiedy ze sceny padło z jej ust: "Chodź Tygrysie, scena jest Twoja!". Paulina Kosiniak-Kamysz to druga żona Władysława Kosiniaka-Kamysza, para pobrała się w 2019 roku. Żona szefa PSL z zawodu jest stomatologiem i bardzo mocno angażuje się w pracę z dziećmi, a nawet była twórczynią książeczki "Zajączek u dentysty", której zadaniem jest oswojenie dzieci z pierwszą wizytą u dentysty. Prywatnie Paulina Kosiniak-Kamysz jest mamą dwóch córeczek: urodzonej w 2019 roku Zosi Rity i urodzonej w 2020 roku Różyczki. Żona Kosiniaka-Kamysz od dawna wie, jak wygląda świat polityki, ponieważ jej ojciec Zbigniew Wojas, to wójt gminy Gdów.

Gdy żona Kosiniaka-Kamysza pojawia się publicznie zawsze wzbudza zainteresowanie i ściąga wzrok wszystkich! Można powiedzieć, że z modą jest za pan brat. Dowód? Paulina Kosiniak-Kamysz pojawiła się w Sejmie 12 grudnia w dniu, w którym Donald Tusk wygłosił expose i zaprezentował skład swojego gabinetu. Na ten specjalny dzień wybrała elegancki, czarny kostium, ale przełamany ciekawymi dodatkami. O ocenę stylu żony Kosiniaka-Kamysza zapytaliśmy eksperta, projektanta Daniela Jacoba Dalego:

- Paulina Kosiniak-Kamysz żona polityka Władysława Kosiniaka-Kamysza zaprezentowała się w bardzo oryginalnej stylizacji z wielką kokardą wiązaną pod szyją. Takie kokardy znane są co najmniej od XIX wieku w modzie, ale to w latach 60. Coco Chanel sprawiała, że trafiły do szerszego grona kobiet. W latach 80. natomiast to premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher była ich miłośniczą. Paulina Kosiniak-Kamysz w takim wydaniu wygląda znakomicie! Nie dość, że wybrała wielką kokardę, która jest klasykiem od lat noszonym przez mocno stąpające po ziemi kobiety, to jeszcze dobrała do tego wielką srebrną broszkę w kształcie gwizdy. Jak powszechnie wiadomo gwiazda symbolizuje nadzieję oraz dążenie do celu. Taka żona wspierająca obecnością, ale i również wymownym strojem, to wielki skarb dla polityka.

