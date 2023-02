wiele je łączy

Porównaliśmy żony polityków: Paulinę Kosiniak-Kamysz i Urszulę Brzezińską-Hołownię [ZDJĘCIA]

jot 14:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek 7 lutego szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosili, że będą współpracować. Polska 2050 i PSL chcą stworzyć wspólną listę spraw do załatwienia przez przyszły rząd po przejęciu władzy. To dobra okazja, by porównać żony polityków, czyli Paulinę Kosiniak-Kamysz i Urszulę Brzezińską-Hołownię.