Monika Olejnik pokazała zdjęcie Owsiaka w spódnicy! Co on wyprawia?!

Hołownia świętował 7. rocznicę ślubu

Wielkie święto w rodzinie Szymona Hołowni. Polityk pochwalił się, że właśnie mija siedem lat jego małżeństwa z Urszulą. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w styczniu 2016 roku, tydzień po ślubie cywilnym, a świadkiem był Marcin Prokop. Hołownia i jego żona Ula tworzą zgraną parę, a przez siedem lat od ślubu doczekali się dwóch uroczych córeczek: Mani i Eli, które niedawno obchodziły urodziny. Z okazji 7 rocznicy ślubu, czyli wełnianej, Hołownia dodał na Instagramie piękny wpis pełen rozczulających słów. - 7 lat. :) Ula w pracy, ja właśnie położyłem spać dwie małe buntowniczki, i taka to w tym roku nasza rocznica… Najpiękniejsza. Bo nasza - zaczął. Po czym dodał: - Mania narysowała dziś tysiąc laurek bo to „urodziny naszej rodziny”, a Ela uznała chyba, że to Sylwester, patrząc po tym, kiedy udało mi się ją położyć… :) Dobrze, że wczoraj mieliśmy moment dla siebie, dobry film na Netfliksie, wino które piliśmy na weselny brunch tamtego dnia, no i czipsy… Szaleństwa młodych (to o żonie) rodziców :) To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem - napisał we wzruszających słowach. Szymon Hołownia nie ukrywa, że tak, jak w każdym małżeństwie, tak i u niego wiele się zdarzyło: - Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami… Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej Współautorka. Moja Kochana. Moja Ula - dokończył.

Ślub Szymona Hołowni i Urszuli Brzezińskiej. Cywilny w Warszawie, kościelny we Włoszech

Szymon Hołownia przy okazji świętowania rocznicy ślubu pokazał też ślubne zdjęcie, którym do tej pory się nie chwalił. Widać na nim, że młoda para kroczy po krętej ścieżce, wśród zieleni. Jakim cudem mieli takie okoliczności, skoro brali ślub w styczniu? Już kilka lat temu Hołownia ujawnił, że z Ulą pobrali się we Włoszech, a dokładnie w Rzymie, na Piazza Navona: - (...) Bo to był naprawdę fajny ślub. Bardzo nasz. Cywilny - tydzień wcześniej w Warszawie w towarzystwie tylko czworga świadków, kościelny właśnie w Rzymie - i tylko dziesiątka najbliższych z nami. I msza rano, a więc ślubny nie obiad, nie kolacja, a w zasadzie brunch, w fantastycznym miejscu, którego atmosferę i smaki pamiętamy do dzisiaj. No a później - w miasto! Mój ojciec z Marcinem Prokopem przechodzili samych siebie - relacjonował.

Kim jest żona Hołowni? Historia miłości Szymona i Uli

Urszula Brzezińska-Hołownia ma zupełnie inny zawód niż mąż, jest pilotką myśliwca MIG-29! Urszula Brzezińska-Hołownia może pochwalić się stopniem porucznika. Przyszłego męża poznała w 2014 roku dzięki show „Mam Talent”. - Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a. W domku pilota zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź – opowiadał kiedyś o poznaniu żony Hołownia.

Sonda Świętujesz hucznie swoje rocznice ślubu? TAK NIE