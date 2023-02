Co na to Kasia Tusk?

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz łączą siły! Wiele wskazuje na to, że politycy PSL i Polski 2050 znajdą się na jednej liście wyborczej. - Chcemy stworzyć jedną listę spraw do załatwienia (…) przez przyszły rząd w ciągu pierwszych stu dni po przejęciu władzy - mówił Hołownia. Z dystansem na współpracę PSL i Polski 2050 patrzy Rafał Bochenek. W programie "Sedno sprawy" silił się nawet na raczej wątpliwej jakości żarty. - To są zaloty dwóch panów, co w kontekście pana Kosiniaka-Kamysza i PSL, który jest raczej partią konserwatywną, jest co najmniej dwuznaczne - ocenił rzecznik PiS ku zdumieniu prowadzącego program Jacka Prusinowskiego. - Że wyszli razem to coś dziwnego i naprawdę widział Pan tam zaloty? - dziwił się dziennikarz.

Robert Biedroń o Rafale Bochenku: "Głodnemu chleb na myśli"

Osobliwą interpretację stosunków Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni skomentował najbardziej znany polski polityk ze środowiska LGBT Robert Biedroń, który prywatnie od ponad 20 lat jest w szczęśliwym związku z innym politykiem lewicy - Krzysztofem Śmiszkiem. - Głodnemu chleb na myśli. Zazdrośnik - tak o Rafale Bochenku powiedział europoseł. Robert Biedroń przy okazji wyraził ubolewanie z powodu postawy liderów PSL i Polski 2050 względem osób LGBT. - Szkoda, że jeden i drugi są przeciwko równości małżeńskiej - stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy.

