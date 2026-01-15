Żukowska przyłapana w sklepie. Oto, co kupiła sobie do domu! Jej mieszkanie nabierze charakteru

Żukowska już tęskni za wiosną

Niby wszyscy czekali na śnieg i zimę, jak za dawnych lat, ale to, co dzieje się za oknami sprawia, że coraz częściej myślimy o wiośnie! Co prawda trzeba na nią jeszcze poczekać, ale są sposoby na to, by mieć wiosnę w domu. Doskonale wie o tym Anna Maria Żukowska, która ruszyła do sklepu z roślinami. Miała w czym wybierać, bo sklepowe półki aż uginały się od kwiatów. Parlamentarzystka oglądała piękne, najmodniejsze kwiaty doniczkowe, aż w końcu wybrała dwie roślinki i pomaszerowała do samoobsługowej kasy.

Najpierw sklep z kwiatami, potem piekarnia

Wiadomo, że mając w domu kwiaty człowiekowi od razu jest lepiej. Obcowanie z roślinami poprawia nastrój, dodaje wnętrzom charakteru, a dodatkowo kolor zielony działa uspokajająco i relaksacyjnie. Oczywiście, by kwiaty dobrze i ładnie rosły trzeba z nimi rozmawiać. Jednak, ci którzy mają kwiaty doniczkowe w domu muszą też znać ich upodobania. Do kwiatów trzeba mieć rękę i wiedzieć, co im sprzyja. Jedne potrzebują więcej światła inne częstszego podlewania.

Posłanka Żukowska z pewnością się na tym zna! A co do zakupów, to parlamentarzystka zapakowała do auta roślinki i ruszyła dalej, bo nie tylko sklep z materiałami ogrodniczymi odwiedziła tego dnia. Zajrzała też do piekarni. Potem dzielnie dźwigała wypełnione siatki. To musiały być udane zakupy! Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii.