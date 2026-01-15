Żukowska przyłapana w sklepie. Oto, co kupiła sobie do domu! Jej mieszkanie nabierze charakteru

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-15 4:42

Sroga zima nie odpuszcza, a śnieżyce i mrozy nawiedzają Polskę. Nic dziwnego, że wiele osób już tęskni za wiosną. Zdecydowanie należy do nich Anna Maria Zukowska (43 l.). Przewodnicząca klubu Lewicy została przyłapana w czasie zakupów w sklepie z materiałami ogrodniczymi, w którym buszowała wśród roślin. Nie wyszła z pustymi rękami! Postawiła na kwiaty doniczkowe. Teraz w jej domu zagości wiosna!

Żukowska już tęskni za wiosną

Niby wszyscy czekali na śnieg i zimę, jak za dawnych lat, ale to, co dzieje się za oknami sprawia, że coraz częściej myślimy o wiośnie! Co prawda trzeba na nią jeszcze poczekać, ale są sposoby na to, by mieć wiosnę w domu. Doskonale wie o tym Anna Maria Żukowska, która ruszyła do sklepu z roślinami. Miała w czym wybierać, bo sklepowe półki aż uginały się od kwiatów. Parlamentarzystka oglądała piękne, najmodniejsze kwiaty doniczkowe, aż w końcu wybrała dwie roślinki i pomaszerowała do samoobsługowej kasy.

Najpierw sklep z kwiatami, potem piekarnia 

Wiadomo, że mając w domu kwiaty człowiekowi od razu jest lepiej. Obcowanie z roślinami poprawia nastrój, dodaje wnętrzom charakteru, a dodatkowo kolor zielony działa uspokajająco i relaksacyjnie. Oczywiście, by kwiaty dobrze i ładnie rosły trzeba z nimi rozmawiać. Jednak, ci którzy mają kwiaty doniczkowe w domu muszą też znać ich upodobania. Do kwiatów trzeba mieć rękę i wiedzieć, co im sprzyja. Jedne potrzebują więcej światła inne częstszego podlewania.

Posłanka Żukowska z pewnością się na tym zna! A co do zakupów, to parlamentarzystka zapakowała do auta roślinki i ruszyła dalej, bo nie tylko sklep z materiałami ogrodniczymi odwiedziła tego dnia. Zajrzała też do piekarni. Potem dzielnie dźwigała wypełnione siatki. To musiały być udane zakupy! Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii.

Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora
11 zdjęć
KOŁODZIEJCZAK: WŁASNA PARTIA? DLACZEGO NIE! Poranny Ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Anna Maria Żukowska