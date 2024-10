i Autor: materiały prasowe

Premiera na nowej scenie Teatru Capitol

„Wesele”, które za każdym razem jest inne

Kto powiedział, że wesele to jednorazowa impreza, może być w dużym błędzie! „Wesele” wystawiane na deskach warszawskiego Teatru Capitol to świetna okazja do zabawy – nie raz, a wielokrotnie! Za każdym razem gości czeka weselny wieczór w nowej odsłonie.

Na nowej scenie Capitolu – fokssal 11 Jedzenie i Sztuka, 23 września odbyła się premiera innowacyjnego show pt. „Wesele". To komediowe widowisko, w którym także możesz aktywnie uczestniczyć. Komediowe show z twoim udziałem Na „Weselu" można się bawić więcej niż jeden raz, bo za każdym razem taki wieczór przebiega nieco inaczej. Jest to związane z tym, że goście mogą się angażować w spektakl, a wręcz powinni! To oni współtworzą jego scenariusz, dlatego w kolejnych odsłonach jest zawsze inny. Nie zmienia się jednak atmosfera, pełna zabawy i śmiechu, artystycznych niespodzianek i wrażeń kulinarnych. Inspiracją dla tego rodzaju rozrywki są popularne na świecie eventy „improv comedy show" oraz „dinner theatre". Pierwsze takie show powstało pod kierownictwem Anny Gornostaj, Dyrektor Teatru Capitol oraz reżysera i aktora - Jacka Stefanika. „Wesele", na którym trzeba być Przedstawienie miało miejsce w nowoczesnym lokalu Jedzenie i Sztuka na Trakcie Królewskim przy ul. Foksal 11. To nowa przestrzeń Teatru Capitol, idealna na takie okazje. Podczas premiery „Wesela" goście kosztują interaktywnej rozrywki. Tego wieczoru stają się nie tylko widzami, ale także reżyserami i aktorami. Komediowe widowisko „show & dining" przybyli mieli okazję się bawić tak, jakby byli na prawdziwym weselu. Bariera między widownią a aktorami zaciera się, a goście jedzą weselne dania i pyszny tort. Do zabawy gorąco zagrzewa ich wodzirej, jest muzyka i masa niezapomnianych wrażeń. i Autor: materiały prasowe Gwiazdy na premierze Na premierowy pokaz „Wesela" przybyli znakomici goście. Do weselnej zabawy przyłączyli się m.in.: Robert Janowski z żoną Moniką, Katarzyna Glinka, Anna Gornostaj, Edyta Folwarska, Jakub Szmajkowski, Ewelina Ruckgaber, Michał Malinowski, Mischeel , Waldemar Obłoza, Viola Arlak, Dorota Naruszewicz, Agnieszka Wielgosz, Tomasz Schimscheiner, Leszek Stanek, Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś, Agata Załęcka, Julia Chatys. Masz chrapkę na „Wesele"? Przyjdź na niesamowite, interaktywne show i zakosztuj sztuki w pełnym wymiarze!