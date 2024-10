Kazadi, Pakosińska i Polewany w niesamowitej komedii muzycznej „Razem czy osobno?

Powódź zabrała im wszystko. Mówią, co jest teraz najgorsze

Rozśpiewany, roztańczony i z humorem – tak w kilku słowach można opisać premierowy spektakl. Oprócz niezwykłych doznań artystycznych, na widzów czekały też doznanie kulinarne. Nowa scena teatralna Capitolu stwarzała mnóstwo okazji do skosztowania pysznych dań i napojów.

Muzyka i śmiech

Muzyka „łagodzi obyczaje”, a śmiech „dobrze amortyzuje życiowe wstrząsy”. „Razem czy osobno?” to spektakl, który łączy ze sobą te dwie rzeczy. Na scenie pojawiły się trzy aktorki, którym nie brak talentu i temperamentu! Patricia Kazadi, Katarzyna Pakosińska oraz Katarzyna Polewany rozbawiały publiczność do łez, przedstawiając tematykę relacji damsko-męskich, wskazując różnice i wyzwanie wynikające z odmienności płci – a wszystko to w ciekawy i zabawny sposób.

i Autor: materiały prasowe Teatr 1

Akcja: interakcja!

Teatr Capitol w Warszawie słynie z wprowadzania coraz to nowszych formatów teatralnych. Premierowy spektakl nie tylko łączy muzykę ze śmiechem i pysznym jedzeniem, ale także publiczność z aktorami. To kolejne interaktywne show, które niepostrzeżenie wciąga gości do scenariusza. Ponadto obfituje w elementy improwizacji i stand-upu. Występ bardzo się spodobał publiczności, która nie pozostała dłużna i nagrodziła doskonałe przedstawienie owacjami na stojąco.

Wyjątkowi goście

Podczas premiery „Razem czy osobno?” na widowni zasiedli m.in.: Kasia Dziurska, Jakub Szyperski, Krystian Kukułka, Ewelina Ruckgaber, Katarzyna Kalicińska i Stanisław Syrewicz, Anastasiya Yandaltsava, Piotr Gawron-Jedlikowski i Piotr Bulcewicz. Po udanej premierze nadchodzi czas na zaserwowanie muzycznego show kolejnym widzom. Nową komedię „Razem czy osobno?” można oglądać na nowej scenie Teatru Capitol – „Foskal 11 Jedzenie i Sztuka”.