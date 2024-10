i Autor: materiały prasowe Teatr Capitol 1

Premiera sztuki „Przyjazne dusze”

Wieczór z duchami w warszawskim Teatrze Capitol

Już w nadchodzący wtorek, 22 października w znanym i lubianym Teatrze Capitol w Warszawie odbędzie się premiera sztuki, jakiej jeszcze nie było! Jeśli nie boisz się duchów, lubisz się śmiać, a do tego jesteś osobą sentymentalną – to zdecydowanie jest to spektakl dla Ciebie!

„Przyjazne dusze" w reżyserii Marcina Sławińskiego to pełna humoru, ale i momentów wzruszeń komedia romantyczno-spirytystyczna. Przenikają się w niej dwa światy – ludzi i duchów, którzy wchodzą ze sobą w interakcje, gwarantując widzom niezapomniane wrażenia. Duchy, które budzą sympatię Nie wszystkie duchy są przerażające i złośliwe. Są też duchy, które da się polubić, które mogą nas rozśmieszyć czy rozczulić. Takie dusze – przyjazne – będzie można zobaczyć w Teatrze Capitol. Wcielą się w nie wspaniali aktorzy m.in. Magdalena Wójcik, Krystyna Tkacz, Jacek Rozenek, Stefan Pawłowski, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Sławomira Łozińska. Jeśli masz ochotę obejrzeć historię z dreszczykiem, odprężyć się i zapomnieć o codziennych troskach – nie zapomnij wpaść do Capitolu 22 października! i Autor: materiały prasowe Teatr Capitol Wzruszająca i dowcipna Historia rozgrywa się w urokliwej okolicy, w domku nad morzem. Właściciele zmarli, jednak ich dusze nie zamierzają opuścić ziemskiego padołu. Nadmorski domek skrywa liczne tajemnice. Obrazy na ścianach wiszą krzywo, znajdujące się w pomieszczeniach meble są poprzewracane, a klucze znikają za sprawą jakiś niewidzialnych sił. Kolejni lokatorzy w pośpiechu opuszczają domek, nie wiadomo z jakiego powodu. Agent nieruchomości wreszcie znajduje odpowiednich mieszkańców – do nawiedzonego domu wprowadza się młode małżeństwo – kobieta spodziewa się dziecka i ma duszę romantyczki, mężczyzna jest debiutującym pisarzem kryminałów, nie ma stałego dochodu. Parę odwiedzają duchy z przeszłości, od tego momentu ich życie diametralnie się zmienia. Jeśli jesteś ciekawy, jak zakończy się ich historia, wejdź na stronę www.teatrcapitol.pl i kup bilet na spektakl. Nie pożałujesz! Świetna obsada „Przyjazne dusze" w przekładzie Elżbiety Woźniak to opowieść nie tylko pełna humoru, ale także ciepła i mądrości życiowych. Scenografią zajęła się Joanna Pielat, a o kostiumy zadbała Iga Sylwestrzak. Reżyser Marcin Sławiński i Agnieszka Putkiewicz zatroszczyli się o oprawę muzyczną. Dopasowaniem aktorów i aktorek do ról w „Przyjaznych duszach" zajęła się Magdalena Sowa, wspierała ją asystentka - Katarzyna Ośko. W obsadzie spektaklu występują zamiennie: · Jack Cameron: Jan Jankowski/Jacek Rozenek, · Susie Cameron: Magdalena Wójcik/Małgorzata Sadowska, · Mark Webster: Bogdan Kalus/Tomasz Gęsikowski, · Simon Willis: Piotr Bulcewicz/Stefan Pawłowski, · Mary Willis: Dagmara Bryzek/Katarzyna Polewany, · Marta Bradshaw: Sławomira Łozińska/Magdalena Wołłejko, · Anioł Stróż: Krystyna Tkacz/Małgorzata Ostrowska-Królikowska.