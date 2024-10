Premiera „Akademii Pana Kleksa” w warszawskim Teatrze Capitol

To był spektakl pełen magii i niespodzianek! Interaktywne show oczarowało nie tylko najmłodszych widzów, ale także dorosłych. Na premierze nie zabrakło również wyjątkowych gości m.in. Katarzyny Glinki, Piotra Bulcewicza czy Hiro Murakami.

Sztuka na nowym poziomie technologii

„Akademia Pana Kleksa” to idealna propozycja dla całych rodzin. Opowieść Brzechwy od lat łączy pokolenia, a niedawno w znanym i lubianym Teatrze Capitol został zaprezentowany w nowej odsłonie. Rozbrzmiały popularne utwory m.in. „Meluzyna”, „Witajcie w naszej bajce” czy „Kaczka dziwaczka” w całkowicie nowych aranżacjach. Bogata oprawa muzyczna i choreografia poruszyły zarówno młodych widzów, jak i dorosłych. Do tego multimedialne efekty specjalne, projekcje i interaktywność przedstawienia sprawiły, że widz jeszcze głębiej zanurzył się w niezwykły świata Pana Kleksa! Innowacyjne efekty wizualne i dźwiękowe to skutek wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, co dodatkowo wzbogaciło sztukę teatralną.

Obsada

Magiczny świat Ambrożego Kleksa był tak żywy i porywający, nie tylko za sprawą technologii, ale przede wszystkim gry aktorskiej. W obsadzie „Akademii Pana Kleksa” występują naprzemiennie:

· Andrzej Deskur/Kacper Pilch – jako Pan Kleks,

· Kuba Dmochowski/Dominik Rybiałek – w roli Adasia Niezgódki,

· Lena Schimscheiner/Monika Daukszo - Szpak Mateusz,

· Monika Łopuszyńska/Monika Bubniak - Bajka/Anatol,

· Karol Miękina/Kacper Mucha – jako Alojzy Kukuryk,

· Sviatoslav Balynskyi/Bartek Dąbrowski – uczeń Akademii,

· Maksymilian Wicher/Michał Kucharski - uczeń Akademii,

· Darek Dyla/Krystian Kostow – uczeń Akademii,

· Tomasz Gęsikowski/Lesław Żurek - dr Paj Chi Wo/ Golarz Filip.

i Autor: materiały prasowe

Goście na premierze

„Akademia Pana Kleksa” to ciekawe doświadczenie dla widzów w każdym wieku. W końcu wielu z nas wychowało się na Akademii, a dzięki spektaklowi na nowo może przeżyć niezapomnianą przygodę i wrócić wspomnieniami do powieści Brzechwy. Na wrześniowej premierze pojawili się wyjatkowi goście m.in. Katarzyna Glinka, Olga Nowicka, Piotr Bulcewicz, Edyta Folwarska, Zofia Czernicka, Maria Dejmek, Hiro Murakami, Aleksandra Radwan, Karolina Motylewska. Na ściance zapozowali także reżyser, Tomasz Schimscheiner oraz jego córka i aktorka w spektaklu - Lena Schimscheiner. Powróć do świata fantazji i obejrzyj „Akademię Pana Kleksa” w Teatrze Capitol.