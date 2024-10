Premiera nowej sztuki w Teatrze Capitol spotkała się z pozytywnym odbiorem

Spirytystyczno-romantyczna komedia w reżyserii Marcina Sławińskiego bardzo spodobała się publiczności Capitolu. W role przyjaznych dusz wcielili się wyjątkowi aktorzy m.in.: Magdalena Wójcik, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Jan Jankowski, Dagmara Bryzek, Piotr Bulcewicz, Bogdan Kalus oraz Magdalena Wołłejko.

Premierowy wieczór

W dniu premiery „Przyjaznych dusz” niemal wszystkie miejsca na widowni były zajęte. Nie zabrakło również znanych osobistości ze świata kultury i rozrywki. Wśród gości pojawili się między innymi: Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Skrzynecka, Lucyna Malec, Anna Korcz, Maria Gładkowska, Piotr Zelt, Arkadiusz Janiczek, Tomasz Schimscheiner, Anna Oberc, Wojciech Wysocki, Katarzyna Ptasińska, Marta Bryła, Stanisław Banasiuk, reżyser sztuki - Marcin Sławiński.

i Autor: materiały prasowe

O spektaklu

„Przyjazne dusze” to opowieść nie tylko zabawna, ale także pełna ciepła i mądrości życiowych. W nadmorskim domu, po śmierci właścicieli, którym nie śpieszno pójść do nieba, dzieją się dziwne rzeczy. Do domu grozy wprowadza się młode małżeństwo, które zazynają nawiedzać duchy z przeszłości. Historię owianą tajemnicą wciąż można zobaczyć w znanym i lubianym Teatrze Capitol w Warszawie. To idealna propozycja na jesień, dlatego nie czekaj, odwiedź stronę www.teatrcapitol.pl i zdobądź bilet na ten wyjątkowy spektakl.

Cała gama emocji

Przyjazne dusze to spektakl z rodzaju tych, które na długo zapadają w pamięć. Ta romantyczna komedia z elementami spirytualizmu poruszyła widzów, fundując im najróżniejsze emocje. Był śmiech, a jednocześnie miejsce na refleksję. Wszak na deskach warszawskiego Teatru przenikały się dwa światy – świat żywych i duchów, pomiędzy którymi relacje nie są takie oczywiste. Błyskotliwe dialogi, nagłe zwroty akcji i niesamowity klimat oczarowały publiczność.