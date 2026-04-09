3 miesiące temu urodziła dziecko. Piękna siatkarka znów imponuje formą! Z 73 do 50 kg

KH Bartosz Olszewski
2026-04-09 12:37

Zaledwie nieco ponad trzy miesiące po narodzinach swojego pierwszego dziecka, siatkarka Key Alves zaprezentowała w mediach społecznościowych sylwetkę, która wprawiła w osłupienie miliony jej fanów na całym świecie! Szybki powrót Brazylijki do imponującej formy robi wielkie wrażenie i jest dowodem niezwykłej determinacji.

Key Alves
Pod koniec grudnia 2025 roku Key Alves i jej partner, piosenkarz Bruno Rosa, powitali na świecie swoją córeczkę, Rosamarię. Poród odbył się przez cesarskie cięcie tuż po rodzinnych obchodach świąt Bożego Narodzenia. W kolejnych tygodniach siatkarka dzieliła się z obserwatorami realiami połogu, nie ukrywając zmęczenia i wyzwań, jakie niesie ze sobą macierzyństwo. Tym większe zdumienie wywołał jej najnowszy wpis z początku kwietnia 2026 roku!

Alves opublikowała zdjęcie w bikini, na którym widać jej wysportowaną sylwetkę. W opisie zdradziła kulisy swojej imponującej metamorfozy: "Z 73 kg w ciąży do 50 kg". Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Fani nie szczędzili słów podziwu: "Wow, wróciłaś do swojej idealnej sylwetki w ekspresowym tempie", pisała jedna z obserwatorek.

Key Alves, grająca na pozycji libero, jest postacią doskonale znaną nie tylko z siatkarskich aren. Urodzona w 2000 roku zawodniczka ma na koncie występy w czołowych brazylijskich klubach, takich jak Osasco. Jednak to działalność poza sportem przyniosła jej status celebrytki. Z 16 milionami obserwujących na Instagramie, udziałem w brazylijskiej edycji "Big Brothera" oraz kontrowersyjną, lecz niezwykle dochodową aktywnością na platformach dla dorosłych, Alves stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek w kraju. Sama przyznała, że zarobki z internetu pięćdziesięciokrotnie przewyższały jej pensję w klubie!

Po przerwie spowodowanej ciążą, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót do profesjonalnego sportu. W takiej formie wydaje się to wręcz nieuniknione! Więcej zdjęć pięknej Brazylijki znajdziesz w naszej galerii.

