Ale nowiny z domu Dawida Kubackiego! Żona skoczka jest w ciąży. Trzeci raz

Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego, poinformowała publicznie, że jest w ciąży.

Para ma już dwie córki: Zuzannę (ur. 2020) i Maję (ur. 2023).

"W końcu tata nie będzie sam" - napisała kobieta, zdradzając płeć trzeciego dziecka.

Marta Kubacka znów w ciąży. Dawid Kubacki doczeka się syna

Za Dawidem Kubackim kolejny rozczarowujący sezon. Puchar Świata ukończył na odległym 44. miejscu, gromadząc zaledwie 54 punkty. Najboleśniejszym momentem był zapewne brak powołania na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, podczas których nie mógł stanąć do obrony brązowego medalu na skoczni normalnej z Pekinu. Po trudnych miesiącach zimowych nadszedł jednak pozytywny bodziec w życiu prywatnym - żona 36-latka spodziewa się ich trzeciego dziecka!

"2:1 dla dziewczyn… Ale w końcu tata nie będzie sam!" - poinformowała o ciąży Marta Kubacka, dołączając stosowne zdjęcie z badania USG. 29 grudnia 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka - Zuzanna. 6 stycznia 2023 r., ponownie w trakcie Turnieju Czterech Skoczni, urodziła się młodsza Maja. Teraz skoczek i jego żona oczekują na narodziny syna, które znów mogą przypaść na końcówkę roku.

Dla Kubackiego miniony sezon był najgorszym od... zimy 2014/2015. Wówczas był dopiero 53. zawodnikiem PŚ i zdobył tylko 35 punktów. W późniejszych latach stał się czołowym skoczkiem świata - poza brązowym medalem IO z Pekinu (2022) może pochwalić się złotem MŚ indywidualnie (Seefeld 2019) i drużynowo (Lahti 2017), brązowym medalem MŚ ze skoczni dużej (Planica 2023), a także zwycięstwem w Turnieju Czterech Skoczni 2019/2020. W dorobku ma też drużynowe brązy IO (Pjongczang 2018), MŚ (Val di Fiemme 2013, Oberstdorf 2021) i MŚ w lotach (Oberstdorf 2018, Planica 2020). W dotychczasowej karierze wygrał 11 konkursów PŚ, a 38-krotnie stał na podium.