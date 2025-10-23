Brawurowa akcja CBŚP. Pseudokibic został zatrzymany! 85 kilogramów narkotyków w jego aucie [GALERIA]

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o wielkiej akcji zatrzymania grupy przestępczej

Jej liderem miał być jeden z pseudokibiców

Podczas zatrzymań i przeszukań zabezpieczono narkotyki o rynkowej wartości 5 milionów złotych

CBŚP rozbiło grupę przestępczą! Przemycali narkotyki

Wspólna akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Żandarmerii Wojskowej w Elblągu doprowadziła do zatrzymania kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym jednego z jej liderów. Zabezpieczono narkotyki, gotówkę oraz broń palną. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Grupa zajmowała się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także kradzieżami z włamaniem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki działaniom służb wznowiono 18 umorzonych wcześniej postępowań, w których straty oszacowano na około milion złotych.

W ubiegłym tygodniu zatrzymano osiem osób. Podczas akcji zabezpieczono 120 tys. zł w gotówce oraz narkotyki, w tym marihuanę i amfetaminę. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu podejrzanych.

W kolejnych działaniach CBŚP zatrzymało jednego z liderów grupy, pseudokibica olsztyńskiego klubu sportowego, odpowiedzialnego za dostawy dużych ilości narkotyków. Ze względu na informacje o możliwym posiadaniu przez niego broni, w akcję zatrzymania zaangażowano funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego CBŚP w Olsztynie.

Pseudokibic zatrzymany. W jego pojeździe było 85 kilogramów narkotyków

Mężczyzna został zatrzymany na trasie dojazdowej do Olsztyna. W pojeździe, którym się poruszał, ujawniono 85 kg marihuany. W mieszkaniu i należącym do niego magazynie policjanci zabezpieczyli 135 tys. zł w gotówce, biżuterię, ponad kilogram heroiny oraz broń z amunicją. Wartość przejętych narkotyków oszacowano na około 5 mln zł.

Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował zatrzymanego. Razem z nim zatrzymano także osobę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

W śledztwie zarzuty usłyszało już ponad 50 osób, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozbojów, posiadania i handlu narkotykami oraz licznych włamań i kradzieży. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zabezpieczyła również majątek podejrzanych – samochody, biżuterię, gotówkę i inne ruchomości o łącznej wartości blisko 2 mln zł.