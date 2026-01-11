Kamil Stoch pocieszany przez żonę. Popłakał się po ostatnim skoku w Zakopanem. Wzruszający obrazek

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-11 17:09

Tego widoku kibice nie zapomną nigdy. Kamil Stoch, po oddaniu swojego ostatniego skoku na Wielkiej Krokwi, nie krył łez. Wzruszonego mistrza w strefie dla zawodników czule pocieszała żona, Ewa Bilan-Stoch. Choć sportowo pożegnanie nie poszło po jego myśli, "Rakieta z Zębu" przyznała szczerze: – Sportowo byłem dętką. Ale miałem dotrwać do momentu, by pożegnać się z ludźmi - powiedział w Eurosporcie.

  • Kamil Stoch pożegnał się w pierwszej serii ze skocznią w Zakopanem
  • Ostatnią próbę oddał na odległość 119,5 metra
  • Polski skoczek po wywiadzie w Eurosporcie był pocieszany przez żonę Ewę Bilan-Stoch
  • Stoch popłakał się tuż po rozmowie. Nie ukrył tego przed kamerami

Kamil Stoch popłakał się po wywiadzie. Pocieszała go żona

Niedzielny konkurs w Zakopanem zakończył się dla Kamila Stocha wielkim wzruszeniem i sportowym niedosytem. Legenda polskich skoków po raz ostatni wystąpiła na Wielkiej Krokwi w ramach Pucharu Świata. Tuż po oddaniu skoku, który nie dał mu awansu do finału, polały się łzy. W trudnych chwilach, w blasku fleszy, mistrza wspierała jego żona, Ewa Bilan-Stoch.

Obrazek Kamila Stocha wtulonego w ramiona żony, ocierającego łzy wzruszenia, stał się symbolem tego weekendu. To był koniec pewnej epoki. Choć kibice wiwatowali na cześć swojego idola, sam zawodnik w rozmowie z Eurosportem nie gryzł się w język, oceniając swoją dyspozycję.

– Na pewno wyciągnę wiele wspomnień z tego dnia i weekendu. Sportowo byłem dętką. Ani technicznie, ani fizycznie... To, co czułem. Miałem dotrwać do tego momentu, jak przychodzi 90 tysięcy ludzi [licząc łącznie przez weekend - red.], z którymi mogę się pożegnać. Nieważne, jakim skokiem. Mogłem pomachać do nich i się ukłonić. To było najważniejsze – wyznał szczerze przed kamerami.

Kamil Stoch
54 zdjęcia

Ostatni wywiad Kamila Stocha w Zakopanem

Stoch przyznał, że presja związana z ostatnim występem w "domu" była ogromna, a jego ambicja nie pozwalała mu przejść obojętnie obok słabszej formy. Noc poprzedzająca zawody była dla niego koszmarem.

– Nie mogłem zasnąć z kilku powodów. Pierwszy, sportowo jestem na kiepskim poziomie. Nie na takim, na jakim chciałbym być tutaj. Chciałbym oddać te skoki w ostatni weekend. Marzenia spełzły na niczym. Nie mogłem wykonać najprostszej rzeczy, mimo zaangażowania – tłumaczył z goryczą w głosie. – Nie mogłem zasnąć z czysto sportowej złości.

Dopiero widok morza biało-czerwonych flag i niesłabnący doping uświadomiły mu, że tego dnia metry nie są najważniejsze. – Widząc tych kibiców, którzy mówili same miłe rzeczy, uświadomiłem sobie, że nieważne, ile skoczę i tak to się stanie. Odepnę narty i pomacham. Zależało mi, żeby to były dwa skoki, ale rzeczywistość często jest inna niż planujemy – podsumował trzykrotny mistrz olimpijski.

Na koniec, w swoim stylu, z lekkim uśmiechem przebijającym przez wzruszenie, odniósł się do losów tego sezonu: – Z Panem Bogiem będę miał jeszcze do pogadania po tym sezonie, ale na razie to zostawiam.

Quiz. Jak dobrze znasz Kamila Stocha? Komplet punktów zdobędą tylko najwierniejsi kibice
Pytanie 1 z 15
W jakim wieku zaczął skakać Kamil Stoch?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMIL STOCH
EWA BILAN-STOCH
ZAKOPANE
PUCHAR ŚWIATA