Krzysztof Piątek i jego kontrowersyjna torebka. Klasa czy obciach? Podzielił internet

Krzysztof Piątek zaskoczył na starcie zgrupowania

Jak czytamy: zawodnik katarskiego El-Dunhail ma na sobie "Goyard Cap Vert Bag", której ceny zaczynają się od około 2,2 tys. dolarów, czyli ok. 8 tys. zł.

A kolor "torebki" to może ukryty przekaz. W końcu to "Oranje", czyli "Pomarańczowi" będą pierwszym rywalem reprezentacji Polski w erze selekcjonera Jana Urbana. Niemniej jednak Piątek zaskoczył nas podczas pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski. Wracamy więc do pytania, które stało się hitem w internecie i służy za ocenę wielu zjawisk i sytuacji w życiu: czy taka torebka to klasa czy obciach?

Głośniej jest na razie o torebce "Pio" niż o jego wejściu w sezon w nowych barwach. A Piątek ma za sobą już cztery spotkania w El-Dunhail. Trzy w lidze katarskiej i jedno w kwalifikacjach azjatyckiej Ligi Mistrzów. Na razie strzelił jednego gola.

Szansa na kolejne gole już w czwartek. Reprezentacja Polski po trzech latach wróci na De Kuip w Rotterdamie. W czerwcu 2022 roku kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza zremisowała z Holendrami 2:2 (w ramach rozgrywek Ligi Narodów). W tym tygodniu jeszcze ważniejszym starciem niż to z "Oranje" będzie niedzielna rywalizacja z Finlandią. To ma być najważniejszy mecz w rywalizacji o udział w barażach o przyszłoroczny mundial.

