Mówili, że jest najpiękniejszą polską sportsmenką! Zdumiewa, jak śliczna Joanna Jóźwik wygląda dwa lata po końcu kariery

Joanna Jóźwik, była lekkoatletka specjalizująca się w biegach średniodystansowych, zakończyła karierę sportową w marcu 2023 roku, mając na koncie m.in. brązowy medal mistrzostw Europy i piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Po zakończeniu kariery zawodowej, Jóźwik nadal aktywnie uprawia sport, przygotowując się do maratonu w Walencji i regularnie informując o swoich treningach w mediach społecznościowych.

Mimo upływu dwóch lat od zakończenia kariery, Joanna Jóźwik zachwyca formą i sylwetką, a jej imponujące mięśnie brzucha są efektem aktywnego trybu życia.

Joanna Jóźwik nazywana była "najpiękniejszą polską sportsmenką"

Joanna Jóźwik największe sukcesy odnosiła w biegu na 800 metrów. Lekkoatletka w swoim dorobku ma m.in. brązowy medal mistrzostw Europy (na powietrzu) i dwa krążki (srebrny i brązowy), które zdobyła podczas halowych ME. Do tego była piata podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Dobiegła wówczas na metę ze znakomitym czasem 1:57,37. Przez całą jej karierę wszyscy byli pod wrażeniem urody Joanny Jóźwik. Biegaczka nazywana była nawet "najpiękniejszą polską sportsmenką". W marcu 2023 roku postanowiła zakończyć karierę sportową. Joanna Jóźwik miała wówczas 32 lata. Sport jednak nadal jest obecny w jej życiu. I to w naprawdę dużym stopniu. Lekkoatletka porzuciła zawodowstwo, ale nadal biega, tyle że na znacznie dłuższych dystansach. Nadal przy tym imponuje formą i sylwetką.

Joanna Jóźwik dwa lata po zakończeniu kariery wygląda znakomicie

Obecnie była halowa wicemistrzyni Europy szykuje się do maratonu w Walencji. O swoich treningach regularnie informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do startu w @maratonvalencia pozostało troszkę ponad miesiąc. Cel, który sobie postawiłam, nadal wydaje się bardzo trudny, choć już ze zdecydowanie większą łatwością biegam w tempie startowym (~4:05/km). Przede mną jeden z trudniejszych treningów do wykonania: 30 km w zmiennym tempie, a później widzę się z Wami na 35. Biegu Niepodległości w Warszawie!

- zapowiedziała Joanna Jóźwik. Zdumiewa, że dwa lata po zakończeniu zawodowej kariery najpiękniejsza polska lekkoatletka nadal wygląda tak znakomicie. Mięśnie brzucha biegaczki są naprawdę imponujące. To zapewne w dużej mierze efekt aktywnego trybu życia. W naszej galerii prezentujemy stare zdjęcia Joanny Jóźwik, a także całkiem nowe - robione już dwa lata po zakończeniu zawodowej kariery.

