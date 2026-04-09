Natalia Bukowiecka już tak nie wygląda! Odmieniona po świętach zaskoczyła fanów

Natalia Bukowiecka potwierdziła, że jest czołową gwiazdą polskiej lekkoatletyki, zostając halową wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Na najważniejszej imprezie pierwszej części sezonu wyrównała także własny rekord kraju (50,83 s). Przez lata kibice mogli przyzwyczaić się do jej jasnych włosów, które nieraz były wręcz koloru blond. Tymczasem już w Toruniu 28-latka zaprezentowała bardziej naturalny ciemniejszy odcień, a tylko końcówki pozostały lekko rozjaśnione. Mało kto spodziewał się jednak, że po halowym sezonie Bukowiecka wykorzysta krótką przerwę, aby kompletnie ściemnić włosy!

Odmieniona Natalia Bukowiecka w ciemnych włosach

W mediach społecznościowych lekkoatletki działo się sporo także w święta, które spędziła w rodzinnym gronie. Fani mogli zobaczyć między innymi, jak halowa wicemistrzyni świata morsowała w jeziorze z siostrą Alicją. Ale to nie wszystko, bo na ostatnich nagraniach i zdjęciach udostępnionych przez Bukowiecką od razu rzucają się w oczy jej ciemne włosy - wygląda w nich bardziej jak szatynka czy nawet brunetka!

Zauważyli to także fani, którzy kojarzą ją przede wszystkim z ciemnym blondem. "Super włosy" - można przeczytać w komentarzach pod nowym filmikiem z siostrą, a także zdjęciami sprzed wyjazdu na obóz w RPA. To właśnie tam Bukowiecka rozpoczyna przygotowania do letniego sezonu, którego głównym punktem będą mistrzostwa Europy w Birmingham. Te odbędą się w dniach 10-16 sierpnia. Z kolei pierwszy start na stadionie czeka naszą gwiazdę podczas mistrzostw World Relays w Gaborone w Botswanie (2-3 maja). Bukowiecka znalazła się wśród powołanych do polskiej sztafety 4x400 m.