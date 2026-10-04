Piękna Donna Vekić zaserwowała fanom zdjęcia w bikini i zupełnie oszaleli!

Donna Vekić to najlepsza i najbardziej utytułowana chorwacka tenisistka. Życiowy sukces odniosła dwa lata temu w turnieju olimpijskim w Paryżu, gdzie sprawiła dużą niespodziankę, zdobywając srebrny medal. W meczu z Igą Świątek spotkają się zatem dwie medalistki ostatnich igrzysk.

Mierząca 179 cm blondynka znana jest z urody i często wciela się w rolę modelki w efektownych sesjach zdjęciowych. Piękna Donna Vekić wiele razy serwowała też kibicom zmysłowe fotki z plaży. Kiedy ostatnio po sezonie opublikowała zdjęcia z wakacji na Malediwach, fani zupełnie oszaleli. Prezentujemy je w naszej galerii.

Donna Vekić pochodzi ze sportowej rodziny. Jej młodszy brat Bruno jest piłkarzem. Tenisistka dorastała w Osijeku, marząc początkowo o karierze gimnastyczki. Życie uczuciowe Donny to mieszanka sportu i skandali medialnych. Najgłośniejszy był jej związek ze słynnym szwajcarskim tenisistą Stanem Wawrinką, trzykrotnym mistrzem turniejów Wielkiego Szlema. To właśnie dla dużo młodszej od niego Vekić gwiazdor zostawił żonę Ilham Vuilloud. Para długo ukrywała romans, co wywołało spory skandal.

Związek Donny Vekić i Stana Wawrinki trwał parę lat i zakończył się w burzliwej atmosferze. Tenisiści pokasowali swoje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Potem Vekić spotykała się z m.in. z chorwackim piłkarzem Bruno Petkoviciem. Ostatnio plotkowano również o jej romansie z chorwackim tenisistą Borną Coriciem.

Donna Vekić w bikini! Seksowne zdjęcia z plaży i sesji

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