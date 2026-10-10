Piszą o żonie Jakuba Kiwiora. Zachwyty nawet w angielskiej prasie! Tak wyglądała na gali

KLS
2026-10-10 18:38

Jakub Kiwior wziął udział w prestiżowej gali Dragoes de Ouro w Porto. Piłkarzowi reprezentacji Polski towarzyszyła żona Claudia, której stylizacja nie umknęła uwadze brytyjskich mediów. O jej kreacji napisał m.in. The Sun.

Tegoroczna gala Złotych Smoków odbyła się w hali Super Bock Arena i zgromadziła wiele znanych postaci związanych z portugalskim klubem. Wśród gości znaleźli się także Jan Bednarek i jego żona Julia. Para niedawno podzieliła się radosną wiadomością o tym, że spodziewa się drugiego dziecka.

Na uroczystości pojawił się również Jakub Kiwior, który przybył w towarzystwie swojej ukochanej. Claudia Kiwior, pracująca jako instruktorka twerku, wybrała długą, czarną suknię z mocno wyeksponowanym dekoltem i odsłoniętymi ramionami.

Jej wygląd szybko przyciągnął uwagę brytyjskich dziennikarzy. Dziennik The Sun już wcześniej interesował się żoną polskiego obrońcy, zwłaszcza w okresie, gdy Kiwior reprezentował barwy Arsenalu.

Żona Jakuba Kiwiora błyszczała na gali FC Porto

Jakub Kiwior i Claudia na gali, obok zdjęcie pary na boisku. O kreacji żony piłkarza na gali w Porto przeczytasz na SE.
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