Prawda o mężu Katarzyny Wasick wielu zdziwi. Tak na co dzień wygląda życie polskiej pływaczki

łoli
2026-08-16 11:31

Nazwisko Katarzyny Wasick odmieniane było przez wszystkie przypadki po jej sukcesie w ME w pływaniu. gdzie zdobyła złoty medal. Nie brakuje kibiców, którzy szukają informacji na temat jej życia prywatnego oraz męża. Okazuje się, ze historia partnera Katarzyny Wasick jest o wiele bardziej ciekawa, niż mogłoby się początkowo wydawać.

Katarzyna Wasick zdobyła zloty medal ME w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Kibiców zaczęło zatem interesować to, jak na co dzień żyje polska pływaczka i kim jej mąż oraz rodzina. Okazuje się, że historia jej małżonka jest naprawdę ciekawa i ma wiele wspólnego z Polską pomimo tego, że para poznała się w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, Matthew Wasick miał ogromny wpływ na to, że dziś Katarzyna prezentuje tak dobrą formę. To on bowiem pomógł Polce wrócić do regularnych treningów. 

GALERIA: Katarzyna Wasick i jej mąż Matthew

Pływaczka Katarzyna Wasick na basenie. Na miniaturze Matthew Wasick całuje żonę. O ich życiu przeczytasz na SE.
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Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, Katarzyna Wasick poznała na uczelni swojego przyszłego męża, Matthew Wasicka, którego pradziadek wyemigrował z Polski do USA. Kilka lat później para wzięła ślub, który odbył się w Polsce, ale na co dzień państwo Wasick mieszkają w Las Vegas. Mężem polskiej pływaczki Katarzyny Wasick jest Matthew Wasick – Amerykanin z polskimi korzeniami, którego pradziadek wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych. Jak pływaczka przyznała w wywiadzie dla Polsatu Sport, na początku 2023 roku, jej małżonek miał ogromny wpływ na to, że ta wróciła do treningów i rywalizacji na basenie. 

- Nie chciałam żyć z takim przeświadczeniem, że mogłam, ale nie spróbowałam. Wtedy wkroczył mój mąż, który rzeczywiście mi bardzo pomógł i poparł moją decyzję, a to była ciężka decyzja. Musiała w całości oddać się pływaniu i jestem wdzięczna, że mąż zaakceptował moje marzenia i pomógł mi w osiągnięciu rezultatów - wyznała polska pływaczka opowiadając, że na co dzień może liczyć na ogromne wsparcie swojego małżonka, który pomaga jej w osiąganiu sukcesów. 

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