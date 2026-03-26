PZPN obawia się problemów na Polska - Albania. Pilny komunikat. Każdy kibic powinien go przeczytać

- Czas na walkę o finał baraży mistrzostw świata
- PZPN obawia się, że kibice kolejny raz będą mieli problem z wejściem na stadion
- W tym celu wystosowano pod ich adresem specjalny komunikat
Polska - Albania: Pilny apel do kibiców
Ogromne zainteresowanie meczem i podwyższone środki bezpieczeństwa – to mieszanka, która może oznaczać spore problemy dla kibiców. Dlatego Polski Związek Piłki Nożnej wydał specjalny komunikat i jasno apeluje: przyjdźcie na stadion wcześniej!
Spotkanie Polska – Albania rozpocznie się o godzinie 20:45, ale bramy PGE Narodowy zostaną otwarte już o 18:45. Federacja podkreśla, że kontrole bezpieczeństwa będą szczegółowe, a to może oznaczać kolejki i opóźnienia przy wejściu.
Dlatego kibice powinni pojawić się na stadionie z odpowiednim zapasem czasu. Każdy wchodzi wyłącznie przez bramę wskazaną na bilecie – warto sprawdzić ją wcześniej, żeby uniknąć chaosu tuż przed pierwszym gwizdkiem.
Darmowa komunikacja miejsca dla kibiców
Są też inne ważne zasady. Lepiej nie zabierać ze sobą dużych plecaków czy bagaży – ich kontrola znacząco wydłuży wejście. Kluczowa jest także kwestia dokumentów. Każdy kibic musi mieć przy sobie dowód tożsamości lub mDowód, a dane muszą zgadzać się z tymi na bilecie.
Jeśli coś się nie zgadza? Trzeba udać się do specjalnych punktów informacyjnych przy bramach 2 lub 11. Będą czynne od godziny 18:00, ale uwaga – nie kupicie tam biletów, można jedynie poprawić dane.
PZPN apeluje również o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i policji. To ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wydarzenia.
Jest też dobra wiadomość – posiadacze biletów mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej w dniu meczu, od godziny 6:00 aż do 1:00 w nocy. Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie, ale żeby je przeżyć bez stresu, trzeba się dobrze przygotować. Tym razem spóźnienie może naprawdę zaboleć!