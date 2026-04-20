Robert Lewandowski i mroczna strona jego biznesów. Kulisy porażki?

Robert Lewandowski angażował się w projekty, które miały przyciągać inwestorów i środki publiczne, jednak część z nich zakończyła się problemami — pojawiły się długi, konflikty oraz kwestie formalne. Jak podaje Zero.pl, pytany o trudności w swoich spółkach, przedstawia się raczej jako jeden z inwestorów, który nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad działalnością.

Nieudane interesy Roberta Lewandowskiego

Jednym z przykładów jest Provinvestment Group, założona w 2018 roku wspólnie z Rafałem Collinsem. Firma miała zajmować się edukacją sportową, jednak nie dopełniła obowiązków sprawozdawczych, a jej zobowiązania zostały w 2023 roku umorzone przez urząd skarbowy. Collins stracił stanowisko prezesa po wyroku sądu z 3 września 2024 roku, dotyczącym ukrywania majątku przed komornikiem w związku z długiem przekraczającym 72 tysiące złotych. Na początku 2025 roku Lewandowski sprzedał mu swoje udziały, a wkrótce potem zostały one zajęte przez komornika.

Najwięcej miejsca poświęcono agencji marketingowej Stor9, która popadła w poważne kłopoty finansowe — przez miesiące nie płaciła kontrahentom, a niektóre firmy czekały na pieniądze nawet pół roku. Pojawiły się też problemy z kontaktem i działania windykacyjne wobec spółki. Pojawiły się zarzuty ze strony byłych pracowników o brak wypłat wynagrodzeń, a od połowy 2025 roku firma nie posiada organów zarządzających, co doprowadziło do wyznaczenia kuratora przez sąd.

Przedstawicielka piłkarza, Jagna Gołębiewska, podkreślała, że są to jedynie elementy szerokiego portfela inwestycyjnego, a sam Lewandowski nie uczestniczy w bieżącym zarządzaniu i nie ma pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji finansowej tych spółek.

Materiał przywołuje też inne dane, m.in. ponad 12,6 mln zł publicznych grantów dla podmiotów powiązanych z Samurai Labs oraz karę 90 tys. zł nałożoną przez UOKiK na 5in9 Global. Dziennikarze portalu zero.pl zwrócili również uwagę na ogół problemu, czyli powtarzający się brak składania sprawozdań finansowych w części spółek powiązanych z piłkarzem, takich jak RL Investments, LS Investments, Bio-Lider czy NINE’s.