Zobaczyliśmy grób Jacka Magiery dwa dni po pogrzebie. Mnóstwo szalików i ta szczególna czapka. Trudno opanować łzy

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł nagle 10 kwietnia po zasłabnięciu podczas treningu we Wrocławiu.

Jego pogrzeb odbył się 16 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i Roberta Lewandowskiego.

Magiera został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, a także odznaczeniem od prezesa PZPN.

Grób Jacka Magiery na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, znajdujący się obok mogiły Lucjana Brychczego, pokrywają liczne kwiaty, szaliki klubowe oraz czapka Akademii Piłkarskiej Dąbcze.

Pogrzeb Jacka Magiery odbył się w czwartek, 16 kwietnia, sześć dni po nagłej śmierci znakomitego szkoleniowca. Przypomnijmy, że drugi trener reprezentacji Polski zmarł po tym, gdy zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Ostatnie pożegnanie szkoleniowca rozpoczęło się o godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Na żałobnej mszy św. pojawił się prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Specjalne odznaczenie drugi trener naszej kadry otrzymał także od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, o czym związek poinformował w specjalnym komunikacie. Na pogrzeb Jacka Magiery przybyło wiele dawnych gwiazd polskiej piłki, m.in. Józef Młynarczyk, Jacek Krzynówek i Michał Pazdan, czterech selekcjonerów naszej kadry (Jan Urban, Jerzy Brzęczek, Stefan Majewski i Czesław Michniewicz), a także wielu ciągle aktywnych zawodników, w tym Robert Lewandowski, kapitan naszej kadry.

Jacek Magiera pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach obok Lucjana Brychczego, legendarnego piłkarza Legii Warszawa i reprezentacji Polski. O tym, jak uwielbiany w środowisku piłkarskim był zmarły szkoleniowiec, świadczy m.in. to, jak wygląda grób Jacka Magiery dwa dni po jego pogrzebie. Wybraliśmy się na Powązki, gdzie na własne oczy mogliśmy zobaczyć mogiłę szkoleniowca. W oczy rzucało się prawdziwe morze kwiatów, a także liczne szaliki i proporczyki różnych klubów piłkarskich, zarówno wielkich (np. Legia Warszawa i Widzew Łódź), jak i małych (m.in. Rydzyniak Rydzyna). Szczególną uwagę przykuła czapka z daszkiem Akademii Piłkarskiej Dąbcze, co pokazuje, że Jacek Magiera był wzorem także dla najmłodszego pokolenia piłkarzy. Łzy aż same cisną się do oczu...

