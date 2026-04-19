Nie uwierzysz, jak wygląda dziś młodsza córka Tomasza Adamka. Ma już 25 lat i zachwyca w USA!

Tomasz Adamek wraz z żoną Dorotą i córkami, Roksaną i Weroniką, przeniósł się do USA w 2008 roku. Młodsza z sióstr, Weronika, dorastała więc za oceanem, z dala od polskiego show-biznesu. W młodości interesowała się modelingiem, a jej warunki fizyczne – wysoki wzrost i szczupła sylwetka – zdawały się idealnie pasować do tego zawodu. Jednak Tomasz Adamek miał dla niej inny plan. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, wybił jej ten pomysł z głowy, podkreślając, że w życiu najważniejsze są solidne wykształcenie i konkretny zawód.

Córka Tomasza Adamka ma już 25 lat. Mówią o Weronice: "Petarda"

Weronika wzięła sobie rady ojca do serca i poszła w ślady swojej matki oraz starszej siostry Roksany, wybierając ścieżkę medyczną. Ukończyła pielęgniarstwo na prestiżowym Quinnipiac University w stanie Connecticut, a w 2023 roku zdała trudny, państwowy egzamin, uzyskując tytuł dyplomowanej pielęgniarki. Dumny ojciec nie krył radości, chwaląc się sukcesem córki w mediach społecznościowych. Z jego wypowiedzi wynika, że Weronika planuje dalszy rozwój i zdobywanie kolejnych kompetencji, które w Stanach Zjednoczonych pozwolą jej diagnozować pacjentów i wystawiać recepty.

Mimo że postawiła na wymagającą karierę, Weronika Adamek nie rezygnuje z uroków życia. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez tysiące osób, pełen jest zdjęć z licznych podróży. W ostatnich latach odwiedziła między innymi Filipiny, Majorkę, Ibizę oraz Sint Maarten. W podróżach często towarzyszy jej partner, Dean.

Choć ojciec odradził jej karierę modelki, Weronika zachwyca urodą i nienaganną figurą, co regularnie podkreślają internauci w komentarzach pod jej zdjęciami. Jej stylizacje i zdjęcia z egzotycznych wakacji przyciągają uwagę!