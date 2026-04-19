Nie uwierzysz, jak wygląda dziś młodsza córka Tomasza Adamka. Ma już 25 lat i zachwyca w USA!

KH Bartosz Olszewski
2026-04-19 8:05

Weronika Adamek, młodsza córka legendarnego polskiego pięściarza Tomasza Adamka, wyrosła na piękną i ambitną kobietę. Dziś, w wieku 25 lat, buduje własne życie w Stanach Zjednoczonych, skupiając się na karierze zawodowej i podróżach, a jej uroda i styl życia przyciągają uwagę! Tylko spójrz na te zdjęcia.

Galeria zdjęć 25

Tomasz Adamek wraz z żoną Dorotą i córkami, Roksaną i Weroniką, przeniósł się do USA w 2008 roku. Młodsza z sióstr, Weronika, dorastała więc za oceanem, z dala od polskiego show-biznesu. W młodości interesowała się modelingiem, a jej warunki fizyczne – wysoki wzrost i szczupła sylwetka – zdawały się idealnie pasować do tego zawodu. Jednak Tomasz Adamek miał dla niej inny plan. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, wybił jej ten pomysł z głowy, podkreślając, że w życiu najważniejsze są solidne wykształcenie i konkretny zawód.

Galeria zdjęć 25

Córka Tomasza Adamka ma już 25 lat. Mówią o Weronice: "Petarda"

Weronika wzięła sobie rady ojca do serca i poszła w ślady swojej matki oraz starszej siostry Roksany, wybierając ścieżkę medyczną. Ukończyła pielęgniarstwo na prestiżowym Quinnipiac University w stanie Connecticut, a w 2023 roku zdała trudny, państwowy egzamin, uzyskując tytuł dyplomowanej pielęgniarki. Dumny ojciec nie krył radości, chwaląc się sukcesem córki w mediach społecznościowych. Z jego wypowiedzi wynika, że Weronika planuje dalszy rozwój i zdobywanie kolejnych kompetencji, które w Stanach Zjednoczonych pozwolą jej diagnozować pacjentów i wystawiać recepty.

Mimo że postawiła na wymagającą karierę, Weronika Adamek nie rezygnuje z uroków życia. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez tysiące osób, pełen jest zdjęć z licznych podróży. W ostatnich latach odwiedziła między innymi Filipiny, Majorkę, Ibizę oraz Sint Maarten. W podróżach często towarzyszy jej partner, Dean.

Choć ojciec odradził jej karierę modelki, Weronika zachwyca urodą i nienaganną figurą, co regularnie podkreślają internauci w komentarzach pod jej zdjęciami. Jej stylizacje i zdjęcia z egzotycznych wakacji przyciągają uwagę! Znajdziesz je w powyższej galerii.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOKS
USA
TOMASZ ADAMEK