Podkradnij mężowi z łazienki i wetrzyj w zacieki na kabinie prysznicowej. Powierzchnia zrobi się gładka niczym tafla alpejskiego stawu. Czyszczenie kabiny prysznicowej bez zacieków 

Zacieki z mydła i kamień w kabinie prysznicowej to powszechny problem, trudny do usunięcia zwykłymi środkami.

Tradycyjne metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy, mogą pomóc, ale mają swoje ograniczenia, zwłaszcza przy uszczelkach.

Poznaj zaskakujący, męski sposób na lśniącą kabinę prysznicową – wystarczy, że zajrzysz do łazienki!

Zabierzesz facetowi z łazienki i wetrzyj w kabinę prysznicową. Usuwa zacieki i osady

Można rzec, że to prawdziwa złośliwość los, iż rzeczy mające regularny kontakt z wodą oraz mydłem tak ciężko się czyści. Woda oraz mydło, czyli najskuteczniejsze środki czystości i higieny tworzą razem najtrudniejsze zabrudzenia. Mydła osadzają się na różnego rodzaju powierzchniach tworząc nieestetyczne smugi oraz zacieki. W wodzie, zwłaszcza twardej, czyli bogatej w związki mineralne wapnia oraz magnezu, wytrąca się kamienia. Osiada on na wszystkich powierzchniach tworząc grubą warstwę sztywnego osadu. Kamień można znaleźć na kranach, wannach i prysznicami, a także na dzbankach filtrujących wodę, a nawet w muszli klozetowej.

Usuwanie zacieków oraz kamienia z kabiny prysznicowej wymaga odpowiedniego podejścia. Zwykle środki czystości nie poradzą sobie z tego rodzaju zanieczyszczeniami. Z kolei szorowanie i zeskrobywanie brudu ostrymi narzędziami może porysować szklaną powierzchnię. W takim przypadku z pomocą przychodzą domowe patenty. Na kamień najczęściej poleca się kwasowe płyny takie jak ocet, czy nieco delikatniejszy kwasek cytrynowy. Ocet należy wymieszać z wodą w równych proporcjach i nałożyć na zabrudzone powierzchni. Następnie trzeba odczekać około 15 minut i całość dokładnie umyć przy zastosowaniu delikatnego płynu. W przypadku trudno dostępnych miejsc można wymieszać kwasek cytrynowy lub sodę oczyszczoną z wodą i otrzymaną pastą posmarować brudne miejsca. W tym przypadku także zaleca się doczekanie kilkunastu minut, a następnie przemycie wodą. Na bardzo brudne powierzchnie konieczne może być kilkukrotnie powtórzenie tych czynności. Pamiętaj jednak, by nie stosować octu na gumowe uszczelni (na przykład przy kotarach prysznicowych). Zbyt częste stosowanie klasowych płynów może sprawić, że guma zacznie pękać i się kruszyć.

Aby dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową z zacieków i osadów po mydle świetnym rozwiązaniem będzie zwykła pianka do golenia. Aplikuje się ją nieco podobnie jak pastę polerską. Niewielką ilość pianki do golenia rozprowadź równomierne po powierzchni. Odczekaj kilka minut, a następnie wytrzyj do sucha. Pianka do golenia zadziała niczym powłoka hydrofobowa, usunie zacieki i sprawi, że parująca woda nie będzie się osadzała. Na niewielkie osady z mydła świetnym rozwiązaniem jest papier to pieczenia. Weź jeden arkusz papieru do pieczenia, pognieć go i dokładnie przetrzyj zacieki. Dzięki delikatnej warstwie wosku papier do pieczenie wypoleruje kabinę prysznicową pozostawiając ją idealnie czystą i gładką.

