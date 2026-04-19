Od ulicznych bójek do walk o miliony. Niewiarygodna historia Andrzeja Gołoty. Tak się zmieniał

Przemysław Ofiara
2026-04-19 10:00

Jego walkami żyła cała Polska. Gdy wchodził do ringu, ludzie wstawali w środku nocy, cały naród wstrzymywał oddech. Andrzej Gołota to postać, która jak żadna inna rozpalała emocje – od euforii po wściekłość. Był bohaterem i antybohaterem, geniuszem i skandalistą. W naszej galerii zobaczycie, jak na przestrzeni lat zmieniał się chłopak z warszawskiej ulicy Kruczej, który podbił świat boksu.

  • Andrzej Gołota, "chłopak z Kruczej", rozpalał emocje Polaków, będąc bohaterem i antybohaterem polskiego boksu.
  • Jego karierę, od brązowego medalu olimpijskiego po ucieczkę do USA, naznaczyły zarówno talent, jak i kłopoty z prawem.
  • Wielkie walki z Riddickiem Bowe’em i szanse mistrzowskie przyniosły mu sławę, ale i dramatyczne porażki.
  • Jak na przestrzeni lat zmieniał się Andrzej Gołota i jak dziś wygląda jego spokojna emerytura w Chicago?

Chłopak z Kruczej z zaciśniętą pięścią

Legenda głosi, że gdy przyszedł na świat 5 stycznia 1968 roku, miał już zaciśniętą pięść, a lekarz zażartował, że urodził się bokser. Coś w tym było. Dorastający w Warszawie Andrzej Gołota toczył bójki na ulicy ze starszymi od siebie, którzy dokuczali mu, bo się jąkał. W końcu trafił na salę treningową Legii i tam jego talent eksplodował. Zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Seulu, ale jego karierę w Polsce przerwały kłopoty z prawem. Po bójce w dyskotece, zanim ruszył proces, uciekł do USA. Tam zaczynał od zera, tocząc pierwsze walki w knajpach za 50 dolarów.

Przeczytaj także: Fight Mode: Kiedy pierwsza gala? Kto walczy? Zasady

Wielkie walki, wielkie dramaty. Tak rodziła się legenda

Prawdziwa legenda „Andrew” narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jego dwie walki z Riddickiem Bowe’em w 1996 roku wstrząsnęły światem boksu. Gołota dominował, prowadził na punkty, ale w obu pojedynkach został zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa, co wywołało gigantyczne zamieszki w ringu. Potem przyszły szanse mistrzowskie, które wymykały mu się z rąk w najbardziej dramatyczny sposób. Przegrał z Lennoksem Lewisem w 95 sekund, bo nie wytrzymał presji. Zrezygnował z walki z Mikem Tysonem po drugiej rundzie, co fani uznali za ucieczkę. A w pojedynkach z Chrisem Byrdem i Johnem Ruizem, zdaniem wielu ekspertów, został okradziony przez sędziów z tytułu mistrza świata.

Zobacz też: Wtedy Tomasz Adamek dostał największą wypłatę w karierze. Tym pojedynkiem żyła cała Polska

Spokojna emerytura w Ameryce

Po latach pełnych wzlotów i bolesnych upadków, Gołota w końcu zawiesił rękawice na kołku. Ostatnią oficjalną walkę stoczył w 2013 roku z Przemysławem Saletą. Dziś, wraz z żoną Mariolą, wiedzie spokojne życie emerytowanego sportowca w Chicago. Choć nie zdobył upragnionego pasa mistrza świata, na zawsze pozostanie legendą i jednym z najważniejszych sportowców w historii Polski. Zobaczcie w naszej galerii, jak przez lata zmieniał się jego wizerunek – od hardego chłopaka z Warszawy, przez gladiatora ringów, po spełnionego męża i ojca.

Przeczytaj także:
Wielki dramat Roberta Lewandowskiego. Co dalej? Stawiam trzy scenariusze
Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi
Pytanie 1 z 20
Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został:
Andrzej Gołota: Żona zawsze znajdzie mi coś do pracy. Codziennie jestem na sali
Mediateka ikona stacji
