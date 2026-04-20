65-letni Maciej Orłoś z żoną i Katarzyna Dowbor z końskim kucykiem na meczu TVP kontra Artyści! Unikalne zdjęcia

W niedzielę, 19 marca, na stadionie w Płocku odbył się mecz piłkarski pomiędzy drużynami TVP i Artystów.

Wydarzenie zgromadziło znane osobistości, takie jak Maciej Orłoś, Katarzyna Dowbor, Robert Stockinger, Marcin Mroczek i Rafał Maserak, a także byłych piłkarzy.

Mecz zakończył się zwycięstwem Artystów 2:1, a dochód ze sprzedaży biletów i SMS-ów zostanie przekazany na zakup samochodu dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Gwiazdy szklanego ekranu na boisku. Orłoś, Stockinger, Mroczek, Maserak i inni

Kibice piłkarscy na co dzień emocjonują się czy to meczami Ekstraklasy, czy Ligi Mistrzów, czy silnych lig europejskich. Tym razem fani futbolu mieli okazję zobaczyć (zarówno na stadionie, jak i w TVP) zmagania osób, które nie są zawodowcami. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem ekipy TVP i Artystów. Na boisku zobaczyliśmy sławy znane przede wszystkim ze szklanego ekranu. W składzie drużyny Telewizji Polskiej znaleźli się m.in.: prezes TVP Tomasz Sygut, Maciej Orłoś, Filip Antonowicz, Błażej Stencel, Łukasz Kadziewicz, Robert Stockinger i Marcin Feddek. Wspierał ich były reprezentant Polski Tomasz Kłos, a na ławce trenerskiej zasiadł Robert Podoliński, który często komentuje mecze TVP w duecie z Jackiem Laskowskim. Po drugiej stronie zagrali m.in.: Marcin Mroczek, Przemysław Cypryański, Tomasz Jachimek, Kirył Pietruczuk i Rafał Maserak wspierani przez byłych piłkarzy, takich jak: Sławomir Peszko, Tomasz Iwan, Marcin Burchardt i Tomasz Frankowski. Funkcję trenera pełnił Piotr Świerczewski.

Katarzyna Dowbor i Maciej Orłoś brylowali meczu TVP - Artsyści

Ciekawie było także tuż obok boiska, gdzie zawodników wspierała m.in. Katarzyna Dowbor, która postawiła na sportowy styl. Na głowie miała charakterystyczny koński ogon. Furorę robił także 65-letni Maciej Orłoś, nie tylko z racji swojego występu na boisku. Po meczu gospodarz "Teleexpressu" brylował w towarzystwie swojej młodej żony - Pauliny. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla drużyny Artystów. Bramki dla zwycięzców strzelali Sławomir Peszko i Rafał Maserak. Gola dla przegranych zdobył Kacper Roszak-Kasza. Dochód ze sprzedaży biletów na mecz i SMS-ów w całości zostanie przekazany na zakup samochodu dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Galeria: Mecz TVP kontra Artyści. Orłoś, Dowbor i inni

59